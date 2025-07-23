₹184 करोड़ की फंडिंग से चमका स्मॉलकैप शेयर, 40 करोड़ से ज्यादा स्टॉक हुए जारी

रियल एस्टेट सेक्टर की जानी-मानी कंपनी Man Infraconstruction ने एक अहम फैसला लेते हुए अपने 1.58 करोड़ से ज्यादा कन्वर्टिबल वारंट्स को इक्विटी शेयरों में बदल दिया है। इस घोषणा के बाद कंपनी के शेयर में हल्का उतार-चढ़ाव देखा गया।

बुधवार को NSE पर कंपनी का शेयर ₹179.85 पर खुला। हालांकि शुरुआती कारोबार में यह ₹177.93 तक गिर गया, लेकिन जल्द ही संभल गया और ₹179.77 के आसपास ट्रेड करता दिखा। यह उतार-चढ़ाव उस बड़ी खबर के बाद आया, जिसमें वारंट कन्वर्जन की जानकारी दी गई थी।

क्या है कन्वर्टिबल वारंट का मतलब?

कन्वर्टिबल वारंट एक ऐसा ऑप्शन होता है जिससे निवेशक तय समय और कीमत पर कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। Man Infraconstruction ने हर वारंट के लिए ₹155 की कीमत तय की थी। इनमें से 75% यानी ₹116.25 प्रति वारंट की रकम कंपनी को मिल चुकी है। कुल मिलाकर कंपनी को ₹184.62 करोड़ की फंडिंग हासिल हुई है।

शेयर पूंजी में हुआ इजाफा

इस अलॉटमेंट के बाद कंपनी की कुल पेड-अप शेयर कैपिटल ₹77.56 करोड़ से बढ़कर ₹80.73 करोड़ हो गई है। पहले कंपनी के पास 38.78 करोड़ शेयर थे, जो अब बढ़कर 40.37 करोड़ हो गए हैं। यह बदलाव कंपनी की मजबूती को दिखाता है।

किन निवेशकों ने खरीदे शेयर?

इस वारंट कन्वर्जन के जरिए कई बड़े निवेशकों ने Man Infraconstruction में हिस्सेदारी ली है। इनमें Prabhudas Lilladher Advisory, Vivek Mahavir Jain, Forbes EMF और Minerva Ventures Fund जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

कंपनी को मिलेगा फायदा?

इस फंडिंग से कंपनी को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए पूंजी मिलेगी, जिससे वह अपने बिजनेस को और विस्तार दे सकेगी। साथ ही नए निवेशकों की एंट्री से कंपनी की मार्केट साख भी मजबूत होगी। हालांकि, अलॉटमेंट के कारण कुछ समय के लिए शेयर पर प्रेशर रह सकता है, लेकिन लंबी अवधि में इसका असर पॉजिटिव माना जा रहा है।