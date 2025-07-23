scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार₹100 से कम कीमत वाला शेयर फिर सुर्खियों में, 25 जुलाई को होगा बड़ा फैसला

₹100 से कम कीमत वाला शेयर फिर सुर्खियों में, 25 जुलाई को होगा बड़ा फैसला

MIC Electronics के शेयर ट्रेडिंग के लिए बंद होने वाले हैं। कंपनी की अहम बैठक 25 जुलाई 2025 को होगी।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 23, 2025 12:00 IST

MIC Electronics एक छोटी कंपनी है। यह कंपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी के शेयर एक बार फिर से फोकस में आ गए हैं। इसकी वजह है कि 25 जुलाई 2025 को कंपनी की एक अहम बोर्ड मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में यह तय किया जाएगा कि क्या कंपनी सिंगापुर की एक कंपनी को खरीदेगी और इसके लिए एक शुरुआती समझौता यानी MoU साइन करेगी।

इस बात की जानकारी खुद कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में दी है। 

कंपनी का कहना है कि बोर्ड मीटिंग में यह प्रस्ताव रखा जाएगा कि सिंगापुर की कंपनी को खरीदने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स और समझौतों पर विचार किया जाए। अगर यह डील हो जाती है तो MIC Electronics के लिए बड़ा कदम होगा, जिससे कंपनी के बिजनेस में बढ़ोतरी हो सकती है।

ट्रेडिंग विंडो बंद

कंपनी ने साथ ही यह भी बताया है कि 25 जुलाई की मीटिंग के नतीजे आने के 48 घंटे बाद तक जो लोग कंपनी से जुड़े हैं (जैसे अधिकारी या उनके परिवारवाले) वे इस शेयर की खरीद-बिक्री नहीं कर सकेंगे। यह नियम इसलिए है ताकि कोई भी अंदर की जानकारी का गलत फायदा न उठा सके।

शेयर की हालत क्या है?

23 जुलाई को कंपनी के शेयर 2 फीसदी की तेजी के साथ ₹53.49 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में इस शेयर में थोड़ा उतार-चढ़ाव रहा है।

अगर आप देखें तो इस शेयर ने पिछले 5 सालों में 335% तक रिटर्न दिया है। यानी जिन निवेशक ने 5 साल पहले ₹1 लाख लगाए होते उनकी आज उसकी कीमत करीब ₹4.35 लाख हो जाती।

लेकिन पिछले 1 साल में यह स्टॉक करीब 41% गिरा है। साल 2025 की शुरुआत से अब तक स्टॉक में 38.5% की गिरावट आ चुकी है।

शेयर का 52 वीक हाई ₹114.74 है और 52-वीक लो ₹49.50 है। कंपनी का मार्केट कैप ₹1,264 करोड़ के करीब है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Published On:
Jul 23, 2025