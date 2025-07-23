Zomato और Blinkit की मालिक कंपनी Eternal के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई है। इस तेजी का सबसे बड़ा फायदा कंपनी के फाउंडर दीपिंदर गोयल को हुआ है। सिर्फ 48 घंटे में उनकी दौलत में करीब ₹2,000 करोड़ की बढ़ोतरी हो गई है। Eternal के शेयर 21% तक चढ़कर ₹311.60 के नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए।

दीपिंदर गोयल के पास Eternal में 3.83% हिस्सेदारी है। शेयर की तेजी के बाद अब उनकी नेट वर्थ (Deepinder Goyal Net Worth) लगभग ₹11,515 करोड़ हो गई है। इसका मतलब है कि सिर्फ दो दिन में वो अरबों रुपये और अमीर हो गए।

कम मुनाफे के बाद भी शेयर में तूफानी तेजी

Eternal ने अप्रैल-जून 2025 की तिमाही (Q1FY26) में केवल ₹25 करोड़ का मुनाफा कमाया है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने ₹253 करोड़ का मुनाफा कमाया था। यानी मुनाफा करीब 90% घट गया है।

इसके बावजूद, शेयर में उछाल देखने को मिला। इसका सबसे बड़ा कारण Blinkit का तेज ग्रोथ है। Blinkit अब Zomato से भी आगे निकल चुका है। Blinkit की ऑर्डर वैल्यू Zomato से ज्यादा हो गई है।

Eternal पहले सिर्फ Zomato के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब Blinkit कंपनी की ग्रोथ का नया चेहरा बन गया है। Blinkit एक Quick Commerce प्लेटफॉर्म है, जहां से लोग 10-15 मिनट में ग्रोसरी और दूसरे सामान मंगवा सकते हैं।

Blinkit की ऑर्डर ग्रोथ सालाना 140% बढ़ी है। इससे निवेशकों को भरोसा हो रहा है कि कंपनी का भविष्य और भी मजबूत हो सकता है।

शेयर बाजार में Eternal ने बनाई बड़ी जगह

Eternal का मार्केट कैप अब ₹3 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है। यह अब Wipro, Tata Motors, Nestle और Asian Paints जैसी दिग्गज कंपनियों से आगे निकल गया है।

इस शेयर की तेजी से अन्य कंपनियों को भी फायदा हुआ है। Eternal में 12.38% हिस्सेदारी रखने वाली Info Edge का शेयर भी 3% ऊपर गया।

ब्रोकरेज फर्मों ने बढ़ाया टारगेट

दुनिया की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म Jefferies ने Eternal को “Buy” रेटिंग दी है और इसका टारगेट बढ़ाकर ₹400 कर दिया है।

Jefferies का मानना है कि Zomato और Blinkit जैसे प्लेटफॉर्म भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी Zomato के पास सिर्फ 2.3 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, यानी अभी बहुत स्कोप बाकी है।

Motilal Oswal ने भी Eternal पर भरोसा जताया है और इसका टारगेट ₹330 कर दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि Blinkit में अब नुकसान कम हो रहा है और इसका मुनाफा बढ़ने की उम्मीद है।