Newsशेयर बाज़ारIEX Share: 10% टूटा पावर सेक्टर का ये स्टॉक, CERC के आदेश से मचा बवाल

IEX Share: 10% टूटा पावर सेक्टर का ये स्टॉक, CERC के आदेश से मचा बवाल

गुरुवार के कारोबारी सत्र में IEX के शेयर में बड़ी गिरावट आई। आज सुबह बाजार खुलते ही कंपनी के शेयर 10 फीसदी गिर गए। CERC के आदेश के कारण स्टॉक में गिरावट आई है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 24, 2025 11:18 IST
IEX share price: A few technical analysts suggested that the counter may slip further.
IEX share price: A few technical analysts suggested that the counter may slip further.

24 जुलाई 2025 की सुबह Indian Energy Exchange (IEX) के शेयर में भारी गिरावट देखी गई। बाजार खुलते ही यह शेयर करीब 10% तक टूट गया। कंपनी के शेयर का प्राइस ₹169.10 प्रति शेयर हो गया है। 

स्टॉक में आई बड़ी गिरावट की सबसे बड़ी वजह देश के बिजली रेग्युलेटर CERC (Central Electricity Regulatory Commission) का एक बड़ा फैसला है।

क्या है CERC का नया फैसला?

CERC ने 23 जुलाई की शाम एक आदेश जारी कर बताया कि अब वह देश की बिजली ट्रेडिंग प्रणाली में मार्केट कपलिंग (Market Coupling) लागू करने जा रही है। यह प्रक्रिया जनवरी 2026 से शुरू होगी और सबसे पहले डे-अहेड मार्केट (DAM) में इसे लागू किया जाएगा।

बता दें कि मार्केट कपलिंग एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें अलग-अलग एक्सचेंजों में बिजली के रेट अलग-अलग न होकर एक जैसे हो जाते हैं। इसका मतलब है कि पूरे देश में बिजली की कीमत एक ही सिस्टम से तय होगी। इसका फायदा यह होगा कि बिजली की सही कीमत तय होगी और सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ेगी।

IEX को क्यों लगा झटका?

IEX यानी Indian Energy Exchange, देश की सबसे बड़ी पावर ट्रेडिंग एक्सचेंजों में से एक है। मार्केट कपलिंग लागू होने के बाद यह एक्सचेंज अपनी अलग पहचान खो सकती है क्योंकि सभी एक्सचेंज पर एक जैसी कीमत लागू होगी। इससे IEX की इनकम और मुनाफे पर असर पड़ सकता है। इसी डर से निवेशकों ने शेयर बेचना शुरू कर दिया।

IEX शेयर की परफॉर्मेंस 

Indian Energy Exchange Ltd के शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक महीने में शेयर में करीब 9 फीसदी की गिरावट आई है। वहीं, सालभर में शेयर में 3 फीसदी की गिरावट देखी गई है। साल 2025 में अब तक स्टॉक 6 फीसदी गिरा है। लॉन्ग टर्म यानी 5 साल में शेयर ने 190 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 24, 2025