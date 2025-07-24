400% रिटर्न देने वाले स्टॉक ने लिया बड़ा फैसला, नए सेक्टर में लेगी एंट्री; शेयरधारकों ने दी मंजूरी

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार400% रिटर्न देने वाले स्टॉक ने लिया बड़ा फैसला, नए सेक्टर में लेगी एंट्री; शेयरधारकों ने दी मंजूरी

Bartronics India ने पांच साल में 400 फीसदी का रिटर्न दिया है। अब कंपनी के शेयर एक बार फिर से फोकस में आ गए हैं। कंपनी नए सेक्टर में एंट्री लेने वाली है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 24, 2025 10:54 IST
Multibagger Stock
Bartronics India अब सिर्फ पुराना आईटी वाला काम नहीं करेगी। कंपनी अब नए और आगे बढ़ने वाले सेक्टर में काम करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी ने अपने Memorandum of Association (MoA) में बदलाव किया है। कंपनी के इस एलान के बाद स्टॉॉक फोकस में आ गया है।

शेयरधारकों से मिली मंजूरी

22 जुलाई 2025 को कंपनी के सभी शेयर रखने वालों ने वोटिंग के जरिए इस बदलाव को मंजूरी दे दी। कंपनी ने यह जानकारी शेयर बाजार को दी है।

अब इन सेक्टरों में करेगी काम

Bartronics अब AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), IoT (इंटरनेट ऑफ थिंग्स), सैटेलाइट डेटा और ब्लॉकचेन जैसे नए और बड़े सेक्टर में उतरेगी। इसके साथ ही यह कंपनी गांवों के विकास, हेल्थ, खाना और डिजिटल तकनीक में भी योगदान देना चाहती है।

कंपनी का कहना है कि वह अब ऐसे काम करेगी जो देश के ग्रामीण विकास, डिजिटल इंडिया, और हेल्थ सेक्योरिटी से जुड़े हों। इसके लिए MoA में बदलाव जरूरी था, ताकि कंपनी कानूनी रूप से ये काम कर सके।

शेयर प्राइस का ताजा हाल

आज यानी 24 जुलाई 2025 को कंपनी का शेयर करीब ₹13.74 पर चल रहा है। कल ये ₹13.78 पर बंद हुआ था। हालांकि अभी शेयर में उतार-चढ़ाव दिख रहा है, लेकिन इस नई खबर के बाद इसमें हलचल आ सकती है।

Bartronics India के शेयर ने 5 साल में 475% से ज्यादा रिटर्न दिया है। मतलब अगर आपने 5 साल पहले ₹1 लाख लगाए होते, तो आज वो ₹5.75 लाख हो गए होते। हालांकि पिछले 1 साल में शेयर में करीब 35% की गिरावट आई है और इस साल अब तक इसमें 24% नुकसान हुआ है।

इस शेयर का सबसे ऊंचा शेयर प्राइस ₹25.84 रहा, जो अक्टूबर 2024 में था। सबसे नीचा भाव ₹12 रहा, जो जुलाई 2025 में ही देखने को मिला। अभी Bartronics India का मार्केट कैप ₹419.71 करोड़ है।

