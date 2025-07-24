scorecardresearch
टाटा संस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को FY25 में मिली ₹155.81 करोड़ की सैलरी, अन्य टॉप अधिकारियों की कितनी कमाई?

रिपोर्ट के अनुसार, चंद्रशेखरन को FY25 में 15 प्रतिशत अधिक कुल ₹155.81 करोड़ की सैलरी मिली। पिछले वित्त वर्ष यानी FY24 में उन्हें मिले ₹135 करोड़ की सैलरी मिली थी।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 24, 2025 11:13 IST
Tata Sons Chairman N Chandrasekaran
N Chandrasekaran: टाटा संस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एन चंद्रशेखरन (N Chandrasekaran) की सैलरी समाने आ गई है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, एन चंद्रशेखरन भारत के सबसे अधिक वेतन पाने वाले में शामिल हैं, जिन्हें वित्त वर्ष 2025 में पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत सैलरी हाइक मिली है।

रिपोर्ट के अनुसार, चंद्रशेखरन को FY25  में 15 प्रतिशत अधिक कुल ₹155.81 करोड़ की सैलरी मिली। पिछले वित्त वर्ष यानी FY24 में उन्हें मिले ₹135 करोड़ की सैलरी मिली थी। 

इस भारी-भरकम सैलरी पैकेज में वेतन और अन्य इंसेंटिव के रूप में ₹15.1 करोड़ और वित्त वर्ष 2025 के मुनाफे पर कमीशन के रूप में ₹140.7 करोड़ शामिल था।  यह बढ़ोतरी टाटा संस के मुनाफे में 24.3 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद हुई है, जो वित्त वर्ष 2024 में ₹34,654 करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 2025 में ₹26,232 करोड़ रह गया।

टाटा संस के अन्य टॉप अधिकारियों की कितनी कमाई?

टाटा संस के कार्यकारी निदेशक सौरभ अग्रवाल का वेतन वित्त वर्ष 2025 में 7.7 प्रतिशत बढ़कर ₹32.7 करोड़ हो गया। 

रिपोर्ट में कहा गया है कि भाई रतन टाटा के निधन के बाद अक्टूबर 2024 में निदेशक मंडल में शामिल हुए नए सदस्य नोएल टाटा को प्रॉफिट पर ₹1.42 करोड़ का कमीशन मिला।

इसके अलावा, मार्च 2025 में रिटायर्ड हुए पूर्व बोर्ड सदस्य लियो पुरी को ₹3.13 करोड़ का कमीशन मिला;

और अगस्त 2024 में रिटायर्ड हुए पूर्व बोर्ड सदस्य भास्कर भट को प्रॉफिट पर ₹1.33 करोड़ का कमीशन मिला। 

टाटा ट्रस्ट के प्रतिनिधि वेणु श्रीनिवासन अपनी नियुक्ति के बाद से कमीशन लेने से परहेज कर रहे हैं।

भविष्य बहुत मजबूत और उज्ज्वल है: एन चंद्रशेखरन

इस महीने की शुरुआत में, 7 जुलाई को चंद्रशेखरन ने इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (IHCL) की AGM में शेयरधारकों से कहा कि भविष्य "बहुत मजबूत और उज्ज्वल" दिख रहा है क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि भारत में बढ़ती खपत ट्रैवल सेक्टर को बढ़ावा देगी। 

