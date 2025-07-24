2025 में बिटकॉइन में निवेश करें या नहीं? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट और मार्केट ट्रेंड
Bitcoin: बिटकॉइन काफी अच्छा डिजिटल एसेट माना जाता है। आज बिटकॉइन की कीमत करोड़ों में है। ऐसे में सवाल है कि क्या अभी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं।
आजकल जब हर कोई अपने पैसे को बेहतर जगह लगाने की सोच रहा है, तो बिटकॉइन (Bitcoin) का नाम बार-बार आता है। लेकिन 2025 में ये सवाल और भी अहम हो गया है कि क्या बिटकॉइन में अब निवेश करना सही रहेगा?
डिजिटल गोल्ड बन चुका बिटकॉइन
पहले बिटकॉइन को सिर्फ एक डिजिटल एक्सपेरिमेंट समझा जाता था, लेकिन अब इसे "डिजिटल गोल्ड" कहा जाने लगा है। कई बड़ी कंपनियां और इन्वेस्टमेंट फंड अब बिटकॉइन में पैसा लगा रहे हैं। यहां तक कि कुछ देश भी इसे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं।
CA Manish Mishra, Founder, GenZCFO के मुताबिक बिटकॉइन अब सिर्फ एक करेंसी नहीं, बल्कि एक एसेट क्लास बन चुका है जिसे निवेशक लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो में जगह दे रहे हैं।
2025 में बिटकॉइन का हाल
इस साल बिटकॉइन में 'हैल्विंग' (Halving) इवेंट हुआ है। इसका इतिहास बताता है कि इसके बाद कीमत में धीरे-धीरे बढ़त होती है। बिटकॉइन फिलहाल एक दायरे में ट्रेड कर रहा है और इसमें भारी उतार-चढ़ाव नहीं दिख रहा। इसके साथ ही अमेरिका और अन्य देशों में Bitcoin ETF आने से इंस्टीट्यूशनल डिमांड भी काफी बढ़ गई है।
हालांकि, महंगाई, नए सरकारी नियम (Regulations) और वैश्विक राजनीतिक हलचल जैसे कारण अब भी इस बाजार को प्रभावित कर सकते हैं।
समझदारी से करें निवेश
अगर आप सोच रहे हैं कि जल्दी पैसा कमाने के लिए बिटकॉइन में कूद जाएं, तो ये तरीका सही नहीं है। जानकार कहते हैं कि निवेश हमेशा सोच-समझकर और प्लानिंग से किया जाना चाहिए।
CA Manish Mishra का कहना है कि क्रिप्टो में निवेश करने से पहले खुद को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। Dollar-Cost Averaging (DCA) जैसी स्ट्रैटेजी से लंबे समय में बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं।
बिटकॉइन क्या करता है?
बिटकॉइन को आप शेयर बाजार जैसे आम इन्वेस्टमेंट की तरह न देखें, बल्कि इसे ऐसी चीज समझें जो आर्थिक संकट, रुपये की गिरती कीमत और महंगाई जैसे हालात में आपके पैसों को बचा सकता है। यह आपके निवेश पोर्टफोलियो में बैलेंस बनाने का काम करता है।