Indian Middle Class Salary Crisis: मिडिल क्लास की सैलरी को बताया सबसे बड़ा स्कैम, बेंगलुरु के CEO की पोस्ट वायरल
Indian Middle Class Salary Crisis: मिडल क्लास की सैलरी को लेकर PeepalCo कंपनी के को-फाउंडर और ग्रुप CEO आशीष सिंगल ने LinkedIn पर पोस्ट किया। यह पोस्ट खूब वायरल हो रही है।
बेंगलुरु के एक CEO की पोस्ट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। PeepalCo कंपनी के को-फाउंडर और ग्रुप CEO आशीष सिंगल ने LinkedIn पर एक ऐसा मुद्दा उठाया जो लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। उन्होंने अपने LinkedIn पर मिडिल क्लास की सैलरी को लेकर पोस्ट किया। यह पोस्ट अब वायरल हो गई है।
उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि मिडिल क्लास चुपचाप महंगाई और खर्चों का बोझ झेल रहा है, लेकिन न कोई सुनता है और न कोई मदद करता है।
आशीष ने पोस्ट में बताया कि पिछले 10 सालों में मिडिल क्लास की कमाई में मामूली बढ़ोतरी हुई है। ₹5 लाख से ₹1 करोड़ की कमाई करने वाले लोगों की सैलरी में सिर्फ 0.4% की सालाना बढ़त हुई है। वहीं, खाने-पीने की चीजें करीब 80% तक महंगी हो चुकी हैं। लोग ज्यादा खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन वह खर्च लोन और क्रेडिट कार्ड से हो रहा है।
CEO ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मिडिल क्लास की हालत इतनी खराब हो चुकी है, लेकिन ये हालत बाहर से नजर नहीं आती। लोग अब भी फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, नए मोबाइल खरीद रहे हैं और हर महीने EMI भर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे छुपी सच्चाई है कि ये एक सजी-धजी गिरावट है जो दिखती नहीं लेकिन बहुत गहरी है।
आशीष का कहना है कि गरीबों को सरकार से मदद मिलती है। वहीं, अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं। लेकिन मिडिल क्लास ना तो सरकार से मदद मांगता है और ना ही उसे कोई राहत मिलती है। ये वर्ग चुपचाप टैक्स देता है, खर्च उठाता है और फिर भी सबसे ज्यादा दबाव में रहता है।
CEO ने चेतावनी दी कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की वजह से ऑफिस में काम करने वाली नौकरियां भी खतरे में हैं। जो लोग पहले से ही महंगाई से परेशान हैं, अब उन्हें अपनी नौकरी को लेकर भी चिंता सताने लगी है।
पोस्ट में CEO ने सवाल उठाया कि क्या ये सिर्फ कम सैलरी का मामला है या फिर पैसे को सही ढंग से ना मैनेज करने का भी? उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास को ना वोट बैंक माना जाता है, ना ही उसकी परेशानियों पर खुलकर कोई चर्चा होती है। जबकि यही वर्ग देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है।
सोशल मीडिया पर लोगों ने दी अपनी राय
इस पोस्ट पर लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं। किसी ने कहा कि मिडिल क्लास खुद अपनी चुप्पी के लिए जिम्मेदार है। कोई बोला कि ज्यादा मेहनत करने और सवाल न उठाने की आदत ने ही उन्हें इस हाल में पहुंचा दिया है। वहीं कुछ ने कहा कि इस पोस्ट ने उनके दिल की बात कह दी।