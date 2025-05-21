Expensive Weapons in the World: सिर्फ एक बटन दबाओ और शहर तबाह, ये हैं दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार

आपने 'मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स' (Mother of All Bombs), 'हाइपरसोनिक मिसाइल' (Hypersonic Missile) और 'S-400 डिफेंस सिस्टम' (S-400 Missile System) जैसे खतरनाक हथियारों के बारे में तो सुना ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसे कौन-कौन से हथियार हैं जिनकी कीमत सबसे ज्यादा है? आइए जानते हैं कि इंसान द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे महंगे हथियार कौन-कौन से हैं और उनकी कीमत कितनी है।

ट्राइडेंट मिसाइल (Trident Missile)

अमेरिका की डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन (Lockheed Martin) द्वारा बनाई गई ट्राइडेंट मिसाइल को दुनिया का सबसे महंगा हथियार माना जाता है। इसकी कीमत करीब ₹5,45,81,37,300 रुपये बताई जाती है। यह मिसाइल पनडुब्बियों से लॉन्च की जाती है और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होती है।

मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स (MOAB)

अमेरिका की सेना के पास मौजूद 'मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स' यानी MOAB दुनिया का सबसे ताकतवर गैर-परमाणु बम है। इसे GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb कहा जाता है। BBC की रिपोर्ट के अनुसार, इसे युद्ध में पहली बार 2017 में अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया गया था। इसकी कीमत कई करोड़ रुपये बताई जाती है। इसकी ताकत किसी भी सामान्य बम से कई गुना ज्यादा होती है।

B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर (B-2 Spirit Bomber)

B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर अमेरिकी वायुसेना का एक लंबी दूरी तक उड़ने वाला बमवर्षक विमान है। यह हथियार रडार पर दिखाई नहीं देता। इसकी कीमत $2.1 बिलियन यानी करीब ₹1,75,00,00,00,000 रुपये प्रति यूनिट है। यह अब तक का सबसे महंगा विमान माना जाता है। यह विमान परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है।

लेजर गाइडेड मिसाइल (APKWS II)

Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II) एक लेजर-गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। यह अमेरिकी सेना द्वारा उपयोग किया जाता है। यह मिसाइल काफी सटीक तरीके से टारगेट पर वार करती है। इसकी एक यूनिट की कीमत करीब ₹23,21,389 रुपये बताई जाती है। यह छोटे लेकिन खतरनाक मिशनों के लिए इस्तेमाल होता है।

स्टिंगर मिसाइल (Stinger Missile)

स्टिंगर मिसाइल एक मैन-पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम है। यह जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। इसे अमेरिकी सेना ने खासतौर पर ग्राउंड टुकड़ियों की एयर डिफेंस के लिए विकसित किया है। एक स्टिंगर मिसाइल की कीमत करीब ₹31,50,456 रुपये होती है। भारत समेत कई देशों की सेनाएं इसे इस्तेमाल कर रही हैं।

SIG-716 असॉल्ट राइफल (SIG 716 Rifle)

यह अमेरिका और स्विट्जरलैंड की कंपनी द्वारा बनाई गई एक आधुनिक असॉल्ट राइफल है। इसकी कीमत करीब ₹1,14,286 रुपये प्रति यूनिट है। भारत सरकार ने हाल ही में 70,000 SIG-716 राइफल्स का ऑर्डर दिया है। इसकी कुल लागत करीब ₹800 करोड़ रुपये है। यह राइफल सैनिकों को तेजी से एक्शन लेने में मदद करती है।