BGMI 3.9 Update: ट्रांसफॉर्मर मोड के साथ जबरदस्त एक्शन, जानिए क्या है नया

अगर आप BGMI यानी बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया खेलने के शौकीन हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। Krafton India ने 16 जुलाई 2025 यानी आज से BGMI 3.9 Update को रिलीज करना शुरू कर दिया है। इस अपडेट में सबसे खास Transformers Mode है। इसमें खिलाड़ी Optimus Prime और Megatron जैसे किरदारों के रूप में खेल सकते हैं।

इसके अलावा गेम में नए मैप, शानदार लोकेशंस और एक बिल्कुल नया A14 Royale Pass भी जोड़ा गया है। इस अपडेट के बाद BGMI और भी मजेदार और एक्साइटिंग हो जाएगा।

कब मिलेगा नया अपडेट? (When will BGMI 3.9 update be available?)

BGMI 3.9 Update का रोलआउट आज सुबह 6:30 बजे से शुरू हो गया है। यह अपडेट पहले Android यूजर्स को मिलेगा। अगर आप iOS यानी iPhone यूजर हैं तो आपके लिए यह अपडेट आज सुबह 9:30 बजे से एवेलेबल होगा। इसका मतलब है कि दोपहर से पहले सभी प्लेटफॉर्म पर यह अपडेट पहुंच जाएगा।

किन डिवाइसेज पर चलेगा नया वर्जन

इस अपडेट को चलाने के लिए आपका फोन थोड़ा अपग्रेड होना चाहिए। एंड्रॉयड यूजर के फोन में कम से कम Android 5.1.1 और 64-bit processor होना जरूरी है। इसके साथ ही फोन में 2GB RAM भी होनी चाहिए। iPhone यूजर के फोन में कम से कम iOS 9.0 होना चाहिए। अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए दोनों डिवाइसेज में करीब 1.1 GB फ्री स्टोरेज होनी चाहिए।

क्या है नया ट्रांसफॉर्मर मोड (What new in Transformers Mode of BGMI?)

BGMI 3.9 Update में सबसे खास Transformers-Themed Mode है। इसमें खिलाड़ी ट्रांसफॉर्मर बनकर लड़ सकते हैं। यहां तक कि प्लेयर Optimus Prime या Megatron का रोल भी निभा सकते हैं। गेम में दो नए Transformers Drop Zones भी जोड़े गए हैं। इसमें प्लेयर को खास हथियार और ताकतवर गियर मिलते हैं। इसके अलावा नए लोकेशन जैसे Neon Town, Neon Outpost और Galaxy Burger Shop भी जोड़े गए हैं।

नया A14 Royale Pass

इस अपडेट के साथ एक नया A14 Royale Pass भी लॉन्च किया गया है। इस पास को लेकर खिलाड़ी को गेम में एक्सक्लूसिव कपड़े, गन स्किन्स, इमोट्स और कई खास रिवॉर्ड्स मिलते हैं। जो लोग इस पास को खरीदते हैं, उन्हें गेम के अंदर ज्यादा पॉइंट्स और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इससे उनका गेम खेलने का एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो जाएगा।

BGMI 3.9 को कैसे डाउनलोड करें? (How to download BGMI 3.9 APK file?)

अगर आप BGMI 3.9 APK सीधे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप Krafton की ऑफिशियल वेबसाइट या भरोसेमंद सोर्स से APK File डाउनलोड करना होगा। ध्यान रहे, कि डाउनलोड करने से पहले आपके फोन में स्टोरेज होनी चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन भी अच्छा होना चाहिए ताकि फाइल सही से इंस्टॉल हो सके।