आजकल YouTube सिर्फ टाइम पास का जरिया नहीं, बल्कि लाखों लोगों की कमाई का ठिकाना बन चुका है। कोई खाना बनाते हुए वीडियो बना रहा है, कोई मोबाइल रिव्यू दे रहा है और कोई बस एक मज़ेदार शॉर्ट डालकर हजारों व्यूज ले रहा है। अब YouTube ने कमाई से जुड़े अपने नियम बदल दिए हैं जो 15 जुलाई 2025 यानी कल से लागू होने जा रहे हैं।

अब YPP में शामिल होना जरूरी

YouTube ने अपने Partner Program (YPP) के लिए नई शर्तें रखी हैं। अब अगर आप YPP से जुड़कर कमाई शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 500 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 90 दिन में 3 वीडियो अपलोड किए होने चाहिए।

अगर आप Shorts बनाते हैं तो आपके चैनल पर 90 दिनों में 3 मिलियन व्यूज (3 million Shorts views) होने चाहिए।

YouTube कंटेंट पर कर रहा फोकस

अब YouTube सिर्फ ये नहीं देखेगा कि कितने लोग आपका वीडियो देख रहे हैं बल्कि वो ये भी जांचेगा कि कंटेंट कैसा है। अगर कोई वीडियो AI से बनाया गया है, फेक न्यूज है या किसी का कॉपी किया गया वीडियो है तो उस पर कमाई बंद की जा सकती है।

YouTube ये भी देखेगा कि क्रिएटर उनके Community Guidelines का पालन कर रहा है या नहीं। अगर नहीं तो क्रिएटर को YPP से बाहर भी किया जा सकता है।

किसे होगा सबसे ज्यादा नुकसान?

जो लोग सिर्फ AI से वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं लेकिन उसमें खुद की मेहनत नहीं है उन्हें दिक्कत हो सकती है। जिनके वीडियोज में कॉपीराइट मटेरियल बार-बार आ जाता है या जो दूसरे के कंटेंट को री-यूज करते हैं उन्हें भी कमाई में परेशानी होगी।

ऐसे क्रिएटर्स जो बस वायरल ट्रेंड्स पर फोकस करते हैं लेकिन ऑडियंस से कनेक्ट नहीं बना पाते, उन्हें भी अब YouTube ज्यादा तवज्जो नहीं देगा।