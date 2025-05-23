YouTube Play Button: 1 लाख व्यू और फिर भी खाली हाथ? प्ले बटन के लिए व्यू के साथ ये भी जरूरी

YouTube सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं, बल्कि इनकम का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। कई लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाकर लाखों रुपए कमाते हैं। जब कोई यूट्यूबर अच्छा परफॉर्म करता है तो YouTube उसे Creator Awards देता है। इसमें Silver, Gold और Diamond Play Button शामिल हैं। आइए, जानते हैं कि यूट्यूब कब प्ले बटन देता है।

क्या है यूट्यूब का प्ले बटन? (What is YouTube Play Button)

YouTube अपने क्रिएटर्स को उनके सब्सक्राइबर बेस के हिसाब से ये अवॉर्ड देता है। सबसे पहले Silver Play Button आता है। यह यू-ट्यूबर को तब मिलता है जब उसके चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस हो जाते हैं। इसके बाद Gold Play Button आता है, जो 10 लाख (1 मिलियन) सब्सक्राइबर होने पर मिलता है। सबसे बड़ा और खास Diamond Play Button होता है, जो 1 करोड़ (10 मिलियन) सब्सक्राइबर पूरे होने पर मिलता है।

क्या ज्यादा व्यू होने पर मिलता है प्ले बटन

कई बार लोगों को लगता है कि ज्यादा व्यू आने पर भी यूट्यूब का प्ले बटन मिल जाता है। लेकिन, ऐस बिल्कल नहीं है। YouTube केवल सब्सक्राइबर की संख्या को ध्यान में रखता है। वह व्यू के हिसाब से यूट्यूबर को अवॉर्ड नहीं देते हैं। इसे ऐसे समझें कि अगर आपके वीडियो पर 1 लाख व्यू हो गए, लेकिन आपके चैनल पर सिर्फ 500 लोग सब्सक्राइब हैं तो आपको कोई प्ले बटन नहीं मिलेगा।

यूट्यूब व्यू भी है जरूरी

व्यू चैनल को पॉपुलर और ज्यादा लोगों तक वीडियो की पहुंचता हैं। जब व्यू ज्यादा होता है तो YouTube मॉनिटाइजेशन का ऑप्शन देता है। इससे यूट्यूबर पैसे कमा सकते हैं। साथ ही व्यू बढ़ने से सब्सक्राइबर भी धीरे-धीरे बढ़ते हैं, जिससे यू्ट्यूबर को गोल्डन प्ले बटन तक मिल सकता है।

गोल्डन प्ले बटन पाने के लिए क्या करें?

गोल्डन प्ले बटन पाने के लिए सबसे जरूरी है कि यू्ट्यूबर रेगुलर वीडियो अपलोड करें। यू्ट्यूबर ऐसा कंटेंट बनाएं जो दिलचस्प और यूनिक हो। इसके अलावा यू्ट्यूबर को अपने व्यूअर्स से सब्सक्राइब करने को कहना होगा। इसके साथ ही YouTube के नियम और शर्तों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पर कॉपीराइट आता है तो यूट्यूब चैनल क्लोज कर सकता है।