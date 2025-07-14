Pharma Stock to BUY: अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज मॉर्गन स्टेनली (Morgan Stanley) ने भारत की चार सबसे बड़ी दवा कंपनियों पर अपनी नई रिपोर्ट जारी की है। हालांकि ब्रोकरेज ने सभी कंपनियों पर राय दी है, लेकिन पॉजिटिव रुख सिर्फ Sun Pharmaceutical Industries पर ही दिखाया गया है।

ब्रोकरेज को FY25-27 के दौरान फार्मा सेक्टर की इनकम में मध्यम स्तर की वृद्धि की उम्मीद है, लेकिन मजबूत बैलेंस शीट को देखते हुए बायोसिमिलर्स, पेप्टाइड्स और स्पेशियलिटी ड्रग्स जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं बनी हुई हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Sun Pharma पर ब्रोकरेज की राय

Morgan Stanley ने Sun Pharma को 'Overweight' रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस ₹1,960 प्रति शेयर तय किया है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी की स्पेशियलिटी दवाओं की पाइपलाइन, भारत में क्रॉनिक थेरेपी पर फोकस और मजबूत वित्तीय स्थिति इसके प्रमुख फायदे हैं। बीते एक साल में Sun Pharma के शेयरों में 5.6% की बढ़त दर्ज की गई है।

Lupin पर ब्रोकरेज की राय

Lupin को ब्रोकरेज ने ‘Equal-weight’ रेटिंग दी है और ₹2,096 का टारगेट प्राइस तय किया है। ब्रोकरेज को FY26 की पहली छमाही में लुपिन से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, लेकिन अमेरिकी बाजार में बढ़ते कंपीटिशन को मॉर्गन स्टेनली ने एक संभावित जोखिम बातया है। बीते एक साल में Lupin के शेयरों में सिर्फ 3.2% की मामूली बढ़त देखी गई है।

Dr. Reddy’s Labs पर ब्रोकरेज की राय

Dr. Reddy’s Laboratories (DRL) को भी ‘Equal-weight’ रेटिंग मिली है, और इसके लिए ₹1,298 का टारगेट तय किया गया है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी को FY26 में एक ट्रांजिशन ईयर से गुजरना होगा, क्योंकि gRevlimid से मिलने वाले राजस्व में गिरावट की आशंका है। हालांकि, सेमाग्लूटाइड (Semaglutide) की मांग में तेजी संभावित अपसाइड दे सकती है। DRL के शेयर पिछले 12 महीनों में 7.7% गिर चुके हैं।

Cipla पर ब्रोकरेज की राय

Cipla को सबसे निचले पायदान पर रखते हुए Morgan Stanley ने 'Underweight' रेटिंग दी है, जिसमें ₹1,400 का टारगेट प्राइस तय किया गया है। ब्रोकरेज का मानना है कि FY25–27 के दौरान Cipla का EPS CAGR निगेटिव 2% रह सकता है। बीते एक साल में Cipla के शेयर 2% की गिरावट के साथ फ्लैट ट्रेंड में रहे हैं।