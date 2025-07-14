scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारफार्मा सेक्टर में Sun Pharma बना मॉर्गन स्टेनली का पसंदीदा, Cipla से फेरा मुंह - चेक करें टारगेट प्राइस

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 14, 2025 17:36 IST

Pharma Stock to BUY: अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज मॉर्गन स्टेनली (Morgan Stanley) ने भारत की चार सबसे बड़ी दवा कंपनियों पर अपनी नई रिपोर्ट जारी की है। हालांकि ब्रोकरेज ने सभी कंपनियों पर राय दी है, लेकिन पॉजिटिव रुख सिर्फ Sun Pharmaceutical Industries पर ही दिखाया गया है।

ब्रोकरेज को FY25-27 के दौरान फार्मा सेक्टर की इनकम में मध्यम स्तर की वृद्धि की उम्मीद है, लेकिन मजबूत बैलेंस शीट को देखते हुए बायोसिमिलर्स, पेप्टाइड्स और स्पेशियलिटी ड्रग्स जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं बनी हुई हैं।

Sun Pharma पर ब्रोकरेज की राय

Morgan Stanley ने Sun Pharma को 'Overweight' रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस ₹1,960 प्रति शेयर तय किया है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी की स्पेशियलिटी दवाओं की पाइपलाइन, भारत में क्रॉनिक थेरेपी पर फोकस और मजबूत वित्तीय स्थिति इसके प्रमुख फायदे हैं। बीते एक साल में Sun Pharma के शेयरों में 5.6% की बढ़त दर्ज की गई है।

Lupin पर ब्रोकरेज की राय

Lupin को ब्रोकरेज ने ‘Equal-weight’ रेटिंग दी है और ₹2,096 का टारगेट प्राइस तय किया है। ब्रोकरेज को FY26 की पहली छमाही में लुपिन से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, लेकिन अमेरिकी बाजार में बढ़ते कंपीटिशन को मॉर्गन स्टेनली ने एक संभावित जोखिम बातया है। बीते एक साल में Lupin के शेयरों में सिर्फ 3.2% की मामूली बढ़त देखी गई है।

Dr. Reddy’s Labs पर ब्रोकरेज की राय

Dr. Reddy’s Laboratories (DRL) को भी ‘Equal-weight’ रेटिंग मिली है, और इसके लिए ₹1,298 का टारगेट तय किया गया है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी को FY26 में एक ट्रांजिशन ईयर से गुजरना होगा, क्योंकि gRevlimid से मिलने वाले राजस्व में गिरावट की आशंका है। हालांकि, सेमाग्लूटाइड (Semaglutide) की मांग में तेजी संभावित अपसाइड दे सकती है। DRL के शेयर पिछले 12 महीनों में 7.7% गिर चुके हैं।

Cipla पर ब्रोकरेज की राय

Cipla को सबसे निचले पायदान पर रखते हुए Morgan Stanley ने 'Underweight' रेटिंग दी है, जिसमें ₹1,400 का टारगेट प्राइस तय किया गया है। ब्रोकरेज का मानना है कि FY25–27 के दौरान Cipla का EPS CAGR निगेटिव 2% रह सकता है। बीते एक साल में Cipla के शेयर 2% की गिरावट के साथ फ्लैट ट्रेंड में रहे हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 14, 2025