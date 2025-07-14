Defence Stocks to BUY: भारत का एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन ₹1.27 लाख करोड़ को पार कर गया है और FY29 तक इसके ₹1.75 लाख करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। यह जानकारी Nirmal Bang Institutional Equities की रिपोर्ट में सामने आई है, जो भारतीय डिफेंस सेक्टर पर पॉजिटिव रुख बनाए हुए है। FY25 में रक्षा मंत्रालय ने अब तक ₹2.1 लाख करोड़ से अधिक मूल्य के 193 कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, जिनमें से 92% भारतीय कंपनियों को दिए गए हैं।

ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में कहा कि डिफेंस एक्सपोर्ट में भी अच्छी ग्रोथ देखी गई है। YoY आधार पर यह 12% बढ़कर ₹23,620 करोड़ पहुंच गया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनियों (DPSUs) ने ₹8,390 करोड़ का योगदान दिया जो 43% की वृद्धि है जबकि निजी क्षेत्र ने 80 देशों को ₹15,230 करोड़ के रक्षा उपकरण भेजे। FY29 तक निर्यात को ₹50,000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है।

FY26 की पहली तिमाही में पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव से ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हुआ, जिससे UAVs और मिसाइल रक्षा प्रणालियों की रणनीतिक अहमियत उजागर हुई। इसके चलते ₹30,000–35,000 करोड़ की आपात खरीद की योजना बनाई गई है। DRDO ने स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण किया है, जिससे भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा।

Nirmal Bang ने बताया कि रक्षा मंत्रालय ने आपात खरीद प्रक्रिया के तहत ₹19,800 करोड़ के 13 महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। इनमें ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम, VSHORADS, राडार, RPAVs, लूटरिंग म्यूनिशंस, बुलेटप्रूफ जैकेट, QRF वाहन और राइफल्स के लिए नाइट साइट्स शामिल हैं। इसके अलावा, ₹1.1 लाख करोड़ के 10 बड़े पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है, जिनमें QR-SAM, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, अंडरवॉटर व्हीकल्स और समुद्री सुरक्षात्मक हथियार शामिल हैं।

रूसी निर्मित INS Tamal की कमीशनिंग भारतीय नौसेना के लिए एक निर्णायक मोड़ है, क्योंकि वह अब स्वदेशी डिजाइनों की ओर बढ़ रही है।

ब्रोकरेज का मानना है कि क्षेत्र का आउटलुक संरचनात्मक रूप से पॉजिटिव है, जिसे स्वदेशीकरण, मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन और नीति समर्थन से बल मिल रहा है।

ब्रोकरेज ने दी इन शेयरों को खरीदने की सलाह

ब्रोकरेज ने Hindustan Aeronautics (TP: ₹6,147), Bharat Electronics (₹478), BEML (₹5,000), Data Patterns (₹3,401)और Mazagon Dock (₹3,897) को खरीद ने की सलाह दी है।