Ola Electric share price: ईवी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने आज अपने जून तिमाही (अप्रैल-जून 2025) के वित्तीय नतीजों को जारी कर दिया है। वित्तीय नतीजों के बाद स्टॉक में 4% की तेजी आई है। दरअसल कंपनी ने रिजल्ट जारी करते हुए बताया कि ओला इलेक्ट्रिक का रेवेन्यू तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) आधार पर 35.5% बढ़ा है और ऑटो बिजनेस जून 2025 में EBITDA पॉजिटिव हुआ है।

Ola Electric Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 11:22 बजे तक एनएसई पर 4.27% या 1.70 रुपये की तेजी के साथ 41.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा है तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 4.19% या 1.67 रुपये चढ़कर 41.49 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Ola Electric Q1 FY26 Results

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि

1. वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में ऑटो सकल मार्जिन 13.8% से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 25.6% हो गया। कंपनी ने यह भी बताया कि दूसरी तिमाही से पीएलआई प्रॉफिट से और अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी।

2. वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 68,192 वाहन वितरित किए गए जो पिछली तिमाही की तुलना में 32.7% की वृद्धि है।

3. जून 2025 में ऑटो बिजनेस EBITDA पॉजिटिव हुआ। इसके अलावा वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के दौरान MoveOS+ सॉफ्टवेयर अपनाने की दर लगभग 50% तक बढ़ गई है।

4. कंपनी ने बताया कि वो वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में भारत 4680 सेल और वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में हेवी रेयर अर्थ (एचआरई) मुक्त मोटर्स के साथ उत्पाद लॉन्च करने की दिशा में अग्रसर है।

कंपनी ने बताया कि ऑटो सेगमेंट का EBITDA तेजी से बढ़कर -11.6% हो गया, जबकि वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में यह -90.6% था। कंसो EBITDA में भी पिछली तिमाही की तुलना में उल्लेखनीय सुधार हुआ और यह -28.6% रहा।

Ola Electric FY26 Outlook

कंपनी ने बताया कि उसे 3,25,000 से 3,75,000 वाहन बेचने और ₹4200-4700 करोड़ का राजस्व अर्जित करने की उम्मीद है। तीसरी पीढ़ी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के लिए दूसरी तिमाही से शुरू होने वाले उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) लाभों के साथ, सकल मार्जिन 35%-40% तक बढ़ने का अनुमान है, और कंपनी को पूरे वर्ष का ऑटो EBITDA 5% से अधिक रहने की उम्मीद है। कंपनी को यह भी उम्मीद है कि दूसरी तिमाही से ऑटो व्यवसाय का EBITDA पॉजिटिव बना रहेगा।