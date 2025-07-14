JP Power Share Price: पावर सेक्टर की कंपनी जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड (Jaiprakash Power Ventures Ltd) के शेयर में आज एक बार फिर से अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 10:27 बजे तक शेयर 4% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है।

आज शेयर 24.09 रुपये पर खुला था और अब तक खबर लिखे जानें तक अपने इंट्राडे हाई 24.75 रुपये पर पहुंच चुका है। शेयर अपने 52 Week High 24.86 रुपये के करीब है जो स्टॉक ने बीते शुक्रवार 11 जुलाई को बनाया था।

जेपी पावर ने पहले ही अपने एक एक्सचेंज फाइलिंग में यह स्पष्ट कर दिया था कि शेयर प्राइस में यह तेजी किसी भी खबर से प्रेरित नहीं है और कंपनी के बार बताने के लिए ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे शेयर वॉल्यूम और कीमत पर असर पड़े।

ऐसे में फिर आज स्टॉक में तेजी क्यों है चलिए जानते हैं।

जेपी पावर के शेयर में आज क्यों तेजी

शेयर में आज यह तेजी हेवी वॉल्यूम ट्रेडिंग के कारण आई है। बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 10:01 बजे तक ही कंपनी के 1,94,01,041 (1.94 करोड़) इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

JP Power Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 10:27 बजे तक एनएसई पर 4.40% या 1.04 रुपये की तेजी के साथ 24.67 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 4.23% या 1 रुपये की तेजी के साथ 24.64 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

JP Power Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 7 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 37 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 67 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 48 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 32 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 287 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1189 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।