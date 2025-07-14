Smartworks Coworking IPO: सब्सक्राइब करने का आज आखिरी मौका! जीएमपी में हलचल तेज - जानिए पैसा लगाएं या नहीं?

Smartworks Coworking IPO GMP: कोवर्किंग स्पेस प्रोवाइड करने वाली कंपनी स्मार्टवर्क्स कोवर्किंग स्पेसेज (Smartworks Coworking Spaces) के आईपीओ को सब्सक्राइब करने का आज तीसरा और आखिरी दिन है। यह ऑफर 10 जुलाई को ओपन हुआ था जो 14 जुलाई को बंद होने जा रहा है।

₹582.56 करोड़ रुपये के इस मेनबोर्ड आईपीओ को पिछले दो सब्सक्रिप्शन दिनों में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। इस ऑफर को अब तक कुल 1.15 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है।

Qualified Institutional Buyers (QIBs) ने इसे अभी तक 0.63 गुना, Non-Institutional Investor (NII) ने 1.79 गुना, Retail Individual Investor (RII) ने 1.18 गुना और Employees ने अभी तक 1.01 गुना सब्सक्राइब किया है।

कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए 1.09 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके ₹445 करोड़ और ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 0.34 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके ₹137.56 करोड़ जुटाना चाहती है। चलिए जानते हैं कितना है इसका लेटेस्ट जीएमपी और अन्य डिटेल।

Smartworks Coworking IPO Price Band

कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹387- ₹407 रखा है।

Smartworks Coworking IPO Lot Size

कंपनी ने इस ऑफर के लिए 36 शेयरों का एक लॉट साइज तय किया है। इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को कम से कम ₹13,932 का निवेश करना होगा।

इस आईपीओ को सब्सक्राइब करें या नहीं?

इस इश्यू को लेकर ब्रोकरेज हाउसेज की राय मिली-जुली रही है। SBI सिक्योरिटीज ने इसे महंगे वैल्यूएशन और लगातार घाटे वाले बिजनेस मॉडल के चलते 'Avoid' करने की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने कहा कि स्मार्टवर्क्स का नेट घाटा अभी भी भारी डिप्रिसिएशन की वजह से बना हुआ है। बेहतर वैल्यूएशन और मुनाफे वाली कंपनियों जैसे Awfis स्पेस सॉल्यूशंस को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इसके उलट, आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स ने इसे “लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब” करने लायक बताया है। उन्होंने कंपनी की लागत-कुशल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल, मजबूत क्लाइंट बेस और 89% की ऑपरेशनल ऑक्यूपेंसी दर को मजबूती के संकेत माना है।

Smartworks Coworking IPO GMP

ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी सुबह 9:56 बजे तक ₹22 था। इस हिसाब से शेयर की लिस्टिंग 5.41% के प्रीमियम के साथ ₹429 पर हो सकती है।