राधाकिशन दमानी की कंपनी डीमार्ट के शेयर में आएगी 18% की तेजी! Q1 रिजल्ट के बाद ब्रोकरेज ने की बड़ी भविष्यवाणी
चलिए जानते हैं कि एक्सिस सिक्योरिटीज ने एवेन्यू सुपरमार्ट्स (DMart) पर अपनी क्या राय दी है और इसके शेयर का टारगेट प्राइस कितना रखा है।
DMart Share Price: दिग्गज निवेशक राधाकिशन दमानी (RK Damani) की कंपनी DMart के शेयर में 18% की तेजी आने वाली है। जी हां, दिग्गज ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने रिटेल चेन डीमार्ट को संचालित करने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड (Avenue Supermarts Ltd) पर आज अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट कंपनी द्वारा जारी Q1 रिजल्ट के बाद आया है।
Avenue Supermarts पर एक्सिस सिक्योरिटीज की राय
ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हाल के वर्षों में सुस्त मांग के माहौल से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, स्टोर प्रोडक्शन बढ़ाने, प्रॉफिटैबिलिटी में सुधार लाने और सामान्य वस्तु एवं परिधान (जीएम एंड ए) सेगमेंट को रिवाइव करने पर डीमार्ट का रणनीतिक ध्यान एक स्पष्ट सुधार का संकेत देता है।
ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में कहा कि कंपनी की हालिया पहलों, स्टोर विस्तार और बेहतर मांग के माहौल को ध्यान में रखते हुए, हम स्टॉक पर अपनी खरीद रेटिंग बनाए रखते हैं।
Avenue Supermarts Share Price Target
ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 4,810 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि शेयर अपने CMP 4,064 रुपये से 18% ऊपर जाएगा।
Avenue Supermarts Q1 FY26 Results
एवेन्यू सुपरमार्ट्स (DMart) का वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में कंसो राजस्व साल-दर-साल 16.3% बढ़कर 16,360 करोड़ रुपये हो गया। EBITDA में साल-दर-साल 6.4% की वृद्धि हुई, जबकि EBITDA मार्जिन साल-दर-साल 74 बेसिस प्वाइंट की गिरावट के साथ 7.9% रह गया।
यह ग्रोथ Opex में वृद्धि और ग्रौस मार्जिन में कमी के कारण हुई। कंपनी ने 773 करोड़ रुपये का PAT दर्ज किया, जो साल-दर-साल 0.1% कम है।
DMart Share Price
कंपनी का शेयर दोपहर 12:19 बजे तक बीएसई पर 1.24% या 50.25 रुपये टूटकर 4013.65 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.13% या 45.80 रुपये गिरकर 4,018.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था।