Google I/O 2025: AI से वीडियो, रिसर्च और कोडिंग अब और भी आसान; क्या आप तैयार Google के AI Ultra Plan के लिए?

Newsटेक्नोलॉजीGoogle I/O 2025: AI से वीडियो, रिसर्च और कोडिंग अब और भी आसान; क्या आप तैयार Google के AI Ultra Plan के लिए?

Google I/O 2025 का पूरा शेड्यूल सामने आ गया है। इस इवेंट में गूगल के कई प्रोडक्ट और सर्विस लॉन्च हुए हैं। आर्टिकल में जानते हैं कि गूगल अपने इस इवेंट में क्या-क्या लॉन्च करेगा।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 21, 2025 14:42 IST
Google AI Pro and AI Ultra plans

Google ने अपने डेवलपर कॉन्फ्रेंस Google I/O 2025 में ये साफ कर दिया कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिर्फ एक फीचर नहीं, बल्कि उसकी हर सर्विस की बेस है। इसी कड़ी में Google ने दो नए सब्सक्रिप्शन प्लान (AI Pro और AI Ultra) लॉन्च किए हैं। ये दोनों प्लान खास उन यूजर्स के लिए हैं जो गूगल के एडवांस AI फीचर्स का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं।

क्या है Google AI Ultra?

AI Ultra Plan Google का सबसे पावरफुल AI सब्सक्रिप्शन है। यह खासतौर पर प्रोफेशनल्स, रिसर्चर्स और क्रिएटिव लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसकी कीमत अमेरिका में $249.99 प्रति माह (लगभग ₹21,400) है। नए यूजर्स को पहले तीन महीने 50% डिस्काउंट भी मिलेगा।

इस प्लान में मिलेगी ये सुविधाएं

Gemini Access: गूगल को AI मॉडल Gemini 2.5 Pro का एक्सेस मिलेगा। इसके साथ वीडियो जेनरेशन टूल Veo 3 का भी अर्ली एक्सेस मिलेगा।

Flow Tool: DeepMind के साथ मिलकर बना यह टूल टेक्स्ट से 1080p क्वालिटी में वीडियो बना सकता है।

Whisk Animate: फोटो को एनिमेटेड वीडियो में बदलने की सर्विस है। इसमें 8 सेकंड के हाई क्वालिटी वीडियो बनाए जा सकते हैं।

NotebookLM: एक पावरफुल डिजिटल नोटबुक जो पढ़ाई, रिसर्च और आइडिया जेनरेशन के लिए शानदार है।

Workspace में Gemini: Gmail, Docs और Google Vids जैसे ऐप्स में AI हेल्प मिलेगा।

Chrome में Gemini: ब्राउजर में ऑटोमैटिक AI हेल्प रहेगा जो पेज पर मौजूद जानकारी के आधार पर सुझाव देगा।

Project Mariner: एक नया AI एजेंट जो 10 तक टास्क को एक साथ संभाल सकता है जैसे कि रिसर्च, बुकिंग और खरीदारी।

YouTube Premium: YouTube Premium और 30TB स्टोरेज भी इस प्लान में शामिल है।

AI Pro Plan

Google ने अपने पहले के Gemini Premium Plan को नया नाम AI Pro Plan दे दिया है। इसमें कई शानदार AI फीचर्स जोड़े गए हैं। इस प्लान का फायदा अब स्टूडेंट को भी मिलेगा। अमेरिका, जापान, ब्राजील, इंडोनेशिया और यूके के छात्रों को यह प्लान एक स्कूल ईयर तक फ्री दिया जाएगा।

AI Pro Plan में मिलने वाले फीचर्स (AI Pro Plan Features)

Gemini 2.5 Pro Access: Deep Research Mode के साथ एडवांस टास्क 

Flow & Whisk: सिनेमैटिक वीडियो और इमेज-टू-वीडियो क्रिएशन की सुविधा।

NotebookLM: ज्यादा ऑडियो ओवरव्यू और एक्स्ट्रा नोटबुक्स।

Workspace Apps में Gemini: Gmail, Docs और Vids में AI आधारित स्मार्ट एडिटिंग और क्रिएशन।

Chrome में Early Access Gemini: ब्राउजर पर स्मार्ट AI सुझाव और मदद।

2TB Free Storage: Google Drive, Gmail और Photos में स्टोरेज।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
May 21, 2025