Instagram Referral Program: मम्मी-पापा का इंस्टा अकाउंट बनवाओ, घर बैठे ₹16 लाख कमाओ!

इंस्टाग्राम (Instagram) आजकल सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप नहीं रह गया है, बल्कि कई लोगों के लिए कमाई का प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब कंपनी ने एक नया रेफरल प्रोग्राम (Instagram Referral Program) शुरू किया है, जिसके जरिए आप अपने मम्मी-पापा, भाई-बहन या दोस्तों को इंस्टाग्राम पर लाकर ₹16 लाख तक कमा सकते हैं।

क्या है Instagram का नया रेफरल प्रोग्राम? (What is Instagram Referral Program)

Business Insider की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम ने अमेरिका में एक नया इन्वाइट-ओनली रेफरल प्रोग्राम (Invite-only Referral Program) शुरू किया है। इसका मकसद TikTok, YouTube जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म से क्रिएटर्स और ऑडियंस को इंस्टाग्राम पर लाना है।

यह एक 6 हफ्तों का कैंपेन है जो फिलहाल सिर्फ चुने हुए यूजर्स के लिए मौजूद है।

कैसे करें कमाई? (How to earn 16 Lakh through Instagram)

रेफरल प्रोग्राम के तहत इंस्टाग्राम यूजर्स को दो तरीकों से पैसे मिलते हैं। पहला, अगर कोई नया यूजर आपके रेफरल लिंक (Referral Link) से इंस्टाग्राम जॉइन करता है, तो आपको $100 (करीब ₹8,300) मिलते हैं। दूसरा,अगर आपके लिंक से इंस्टाग्राम पर 1,000 एलिजिबल विजिट्स आते हैं, तो भी आप $100 कमा सकते हैं। इस प्रोग्राम के तहत मैक्सिमम इनकम की लिमिट $20,000 (लगभग ₹16 लाख) रखी गई है।

किसे मिल रहा है मौका?

यह प्रोग्राम फिलहाल सिर्फ US-बेस्ड क्रिएटर्स (US-based Instagram Creators) के लिए है। उन्हें इंस्टाग्राम की तरफ से एक मैसेज मिला है जिसमें कहा गया है कि वो अपनी प्रोफाइल, रील्स और पोस्ट्स को इंस्टाग्राम के बाहर भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकें।

Meta ने इस प्रोग्राम के पेमेंट्स को मैनेज करने के लिए एक थर्ड-पार्टी कंपनी Glimmer के साथ पार्टनरशिप की है। इससे पेमेंट प्रोसेस आसान और ट्रांसपेरेंट हो जाता है।

भारत में कब आएगा यह प्रोग्राम?

फिलहाल यह रेफरल प्रोग्राम सिर्फ अमेरिका के कंटेंट क्रिएटर्स के लिए शुरू किया गया है, लेकिन इसकी सक्सेसफुल को देखकर यह जल्द ही भारत (Instagram Referral Program in India) में भी लॉन्च हो सकता है। अगर ऐसा होता है, तो भारतीय यूजर्स के लिए यह एक बड़ा मौका बन सकता है।