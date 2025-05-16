scorecardresearch
How to earn money from Instagram: अगर आप भी इंस्टाग्राम से पैेसे कमाना चाहते हैं को हम आपको कुछ टिप्स के बारे में बताएंगे। इन टिप्स के जरिये आप आसानी से इंस्टाग्राम से भी कमाई कर सकते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 16, 2025 14:53 IST
आज के दौर में Instagram सिर्फ फोटो शेयर करने का प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है, बल्कि यह पैसे कमाने का बड़ा जरिया भी बन गया है। विराट कोहली जैसे सुपरस्टार्स इस प्लेटफॉर्म से करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो क्या आप भी Instagram से कमाई करना चाहते हैं? अगर हां, तो ये आर्टिकल आपके लिए है।

Instagram प्रोफाइल बनाएं सबसे मजबूत

सबसे पहले आपको Instagram पर एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनानी होगी। ऐसा यूजरनेम चुनें जो याद रखने में आसान हो। अपनी बायो (Bio) में साफ-साफ लिखें कि आप कौन हैं और क्या करते हैं, जैसे कि ट्रैवलर, फिटनेस एक्सपर्ट या खाना बनाने वाले। प्रोफाइल फोटो में आपका चेहरा साफ दिखना चाहिए, जिससे लोग आपसे जुड़ सकें।

कंटेंट ही है असली राजा

Instagram पर पैसा कमाने के लिए कंटेंट सबसे बड़ी ताकत है। आपको रोजाना या नियमित रूप से फोटो, रील्स (Reels), और स्टोरीज डालनी होंगी। जो चीजें ट्रेंड में हैं, उन पर ध्यान दें – जैसे डांस वीडियो, खाना बनाना, ट्रैवल व्लॉग या मोटिवेशनल बातें। सही हैशटैग (#) का यूज करें ताकि ज्यादा लोग आपकी पोस्ट देखें और फॉलो करें।

फॉलोअर्स बढ़ाना है जरूरी

फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने दोस्तों और परिवार वालों से शेयर करें और उन्हें टैग करें। इसके साथ ही दूसरे लोगों के पोस्ट पर कमेंट करें और उन्हें फॉलो करें। गिवअवे (Giveaway) या कॉम्पटीशन करें, जिससे लोग आपकी प्रोफाइल पर आएं और फॉलो करें। फॉलोअर्स जितने ज्यादा होंगे, कमाई के मौके उतने ही बेहतर होंगे।

Instagram से पैसे कमाने के आसान तरीके

ब्रांड कोलैब करें: जब आपके पास हजारों या लाखों फॉलोअर्स होंगे, तो कंपनियां आपको अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के लिए बुलाएंगी। इसके लिए वे आपको अच्छा पैसा देंगे।

रील बोनस प्रोग्राम: Instagram कुछ सेलेक्टेड क्रिएटर्स को रील्स पर बोनस देता है। अगर आप एलिजिबल होते हैं, तो यह आपके लिए एक अच्छा इनकम सोर्स बन सकता है।

एफिलिएट मार्केटिंग: आप किसी प्रोडक्ट का लिंक शेयर करें और जब कोई उस लिंक से खरीदारी करता है, तो आपको कमीशन मिलता है।

अपना प्रोडक्ट बेचें: अगर आप क्रिएटिव हैं, तो Instagram पर अपना बिजनेस शुरू करें। टी-शर्ट, किताबें या ऑनलाइन कोर्स बेचकर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
May 16, 2025