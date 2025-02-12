scorecardresearch
Instagram Teen Accounts: बच्चों के लिए सेफ हुआ इंस्टाग्राम, Meta ने पैरेंट्स के हाथ में दिया कंट्रोल

Instagram Teen Accounts: Instagram Reels का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब बच्चे भी रील्स देखने में दिलचस्प होते हैं। ऐसे में कई बार पेरेंट्स को डर लगा रहता है कि कहीं उनके बच्चे इंस्टाग्राम पर गंदी रील्स या कंटेंट तो नहीं देख रहे हैं। इस परेशानी को META ने दूर कर दिया। आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।

Priyanka Kumari
NEW DELHI,UPDATED: Feb 12, 2025 18:36 IST
A man walks past a logo of mobile application Instagram, during a conference in Mumbai, India, September 20, 2023. REUTERS/Francis Mascarenhas/ File Photo

इंस्टाग्राम का क्रेज बच्चों में काफी है। वह कई घंटों तक लगातार रील्स देखते है। ऐसे में पेरेंट्स को चिंता रहती है कि कहीं वो ज्यादा गलत कंटेंट तो नहीं देख रहे हैं। पेरेंट्स की इस परेशानी को इंस्टाग्राम ने दूर कर दिया है। META ने Instagram Teen Accounts लॉन्च किया है। इस अकाउंट का कंट्रोल पेरेंट्स के हाथ में होता है। यह अकाउंट पेरेंट्स को बच्चों के हिस्ट्री के साथ कई और सुविधा भी देते हैं। यह अकाउंट बच्चों को Unwanted Interactions से पूरी तरह रोक देता है। इसके अलावा पेरेंट्स भी बड़ी आसानी से प्लेटफॉर्म पर नजर बना सकते हैं।  

जरूरी है ये पाबंदियां

भारत सरकार काफी समय से डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून पर जोर दे रही है। इस कानून का जिक्र करते हुए सरकार ने कहा था कि नाबालिग बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता की अनुमति लेना जरूरी है। भारत सरकार के इस बात को ध्यान में रखते हुए मेटा ने इंस्टाग्राम को बच्चों के लिए सेफ बनाने की कोशिश की है। मेटा ने बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट का कंट्रोल उनके पेरेंट्स को दिया है। इस कंट्रोल के बाद अब बच्चे के लिए इंस्टाग्राम एक हद तक सेफ है। 

पेरेंट्स के हाथ में हैं ये कंट्रोल (Instagram Parental Control) 

माता-पिता को बच्चों के इंस्टाग्राम एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए कई टूल्स मिलेंगे। इन टूल्स के माध्यम से वह बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी को बनाए रखेंगे। इंस्टाग्राम ने पेरेंट्स कंट्रोल में ये सुविधाएं दी है। 

  • माता-पिता टीन इंस्टाग्राम अकाउंट में देख पाएंगे कि उनका बच्चा किस से क्या बात कर रहा है। 
  • पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए स्क्रीन टाइम लिमिट भी सेट कर सकते हैं। बच्चे को इंस्टाग्राम पर 60 मिनट बिताने के बाद ऐप के बंद होने का रिमाइंडर मिलने लगेगा।  
  • 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों की सेफ्टी सेटिंग्स में बदलाव किए गए हैं। अब अकाउंट की सेफ्टी सेटिंग्स में बदलाव के लिए माता-पिता परमिशन लेनी होगी। सेफ्टी सेटिंग्स को केवल पेरेंट्स ही चेंज कर सकते हैं। 

आपको बता दें कि इंस्टाग्राम के रियल अकाउंट से टीन अकाउंट काफी अलग है। रीयल अकाउंट का सारा कंट्रोल यूजर के पास होता है। वहीं, टीन अकाउंट में पेरेंट्स के बाद सारे कंट्रोल होते हैं। यह अकाउंट टीन को ऑनलाइन झांसे और गंदे कंटेंट देखने से बचाता है।   

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Feb 12, 2025