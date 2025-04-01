scorecardresearch
Meta New Policy: Facebook और Instagram यूजर्स को लगा झटका, अब इसके लिए देना होगा पैसा

Meta New Policy: अगर आप भी Facebook और Instagram यूज करते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए है। मेटा ने नई पॉलिसी लाई है जिसमें कि अब यूजर्स को सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे देने होंगे।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 1, 2025 13:42 IST
Meta यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट आया है। दरअसल, मेटा ने फेसबुक (Facebook) और इंस्टाग्राम (Instagram) के लिए नई पॉलिसी लाई है। अभी तक इन सोशल मीडिया ऐप्स को यूज करने के लिए किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब इसके लिए पैसे देने पड़ सकते हैं। 

मेटा ब्रिटेन के उन यूजर्स के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान लाने की सोच रहा जो कि फीड में ऐड नहीं देखना चाहते हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक टेक कंपनी पहले से यूरोपीय संघ (EU) में ऐड फ्री मेंबरशिप सर्विस दे रही थी, लेकिन अब वह सर्विस जल्द ही ब्रिटेन में शुरू कर सकते हैं। 

मेटा क्यों ले रहा है यह फैसला?

कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर Meta यह मेंबरशिप क्यों ला रहा है तो बता दें कि इसके पीछे कानूनी वजह है। दरअसल, हाल ही में एक ब्रिटिश नागरिक ने सहमति जताई है कि वह पर्सनल ऐड देखना पसंद नहीं करता है। यह मामला लंदन कोर्ट में चला गया था। 

मानवाधिकार कार्यकर्ता तान्या ओ'कैरेल ने वर्ष 2022 में मेटा के खिलाफ 1.5 ट्रिलियन डॉलर का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि मेटा लोगों के पर्सनल डेटा को कलेक्ट कर रहा है। ऐसे करने पर मेटा ने यूके के डेटा कानूनों का उल्लंघन किया। इस मामले का समर्थन यूके डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने किया है। 

कितने की है Meta की ऐड फ्री सर्विस (Meta Ad Free Subscription Charge)

वर्ष 2023 में मेटा ने यूरोपीय संघ (EU) में ऐड फ्री मेंबरशिप सर्विस लॉन्च की थी। नवंबर 2024 में मेटा ने अपने ऐड फ्री सब्सक्रिप्शन में 40 फीसदी की कटौती की थी। इस सर्विस का चार्ज €5.99 प्रति महीना कर दिया है। वहीं, iOS तथा Android पर  €7.99 मंथली चार्ज है। 

