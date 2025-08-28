BMW X5: लग्जरी और ऑफ-रोड का कॉम्बो, कीमत सुनकर हो जाएंगे हैरान

BMW India ने भारतीय ग्राहकों के लिए अपने लग्जरी SUV पोर्टफोलियो को और मजबूत करते हुए नई BMW X5 लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इस कार को चेन्नई स्थित BMW ग्रुप प्लांट में लोकल प्रोडक्शन के जरिए तैयार किया है। नई X5 पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस में मिलेगी। इसकी कीमत 1 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इस SUV को खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है, जो लग्जरी और टेक्नोलॉजी के साथ-साथ दमदार ऑफ-रोडिंग अनुभव भी चाहते हैं।

दमदार और स्टाइलिश डिजाइन

नई BMW X5 का लुक पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव और पावरफुल बनाया गया है। इसमें मैट्रिक्स अडेप्टिव LED हेडलाइट्स, 3D L-शेप्ड टेल लैंप्स और 21-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इसे रोड पर एक अलग पहचान देते हैं।

कंपनी ने इसमें नया M Sport Pro Package भी शामिल किया है, जिसमें हाई-ग्लॉस ब्लैक डिटेलिंग, M स्पोर्ट एग्जॉस्ट, रेड पेंटेड ब्रेक्स और स्पेशल इंटीरियर एलिमेंट्स जैसे पियानो ब्लैक ट्रिम और M सीट बेल्ट्स शामिल हैं।

लग्जरी और टेक से भरपूर इंटीरियर

केबिन के अंदर बैठते ही लग्जरी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फील आता है। इसमें BMW वाइडस्क्रीन कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 12.3-इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 14.9-इंच का कंट्रोल डिस्प्ले शामिल है। SUV में कम्फर्ट सीट्स इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ मिलती हैं, हार्मन कार्डन सराउंड साउंड सिस्टम, 4-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और पैनोरमिक सनरूफ इसे और भी प्रीमियम बनाते हैं।

डिजिटल फीचर्स की बात करें तो इसमें BMW ConnectedDrive और BMW Digital Key Plus जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जिससे ग्राहक अपने स्मार्टफोन से कार अनलॉक और पार्क कर सकते हैं।

दमदार इंजन और परफॉर्मेंस

परफॉर्मेंस के मामले में BMW X5 पहले से ज्यादा एडवांस हो गई है। इसमें कंपनी का 3.0-लीटर सिक्स-सिलेंडर पेट्रोल और डीजल इंजन दिया गया है, जो 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ आता है। पेट्रोल वेरिएंट xDrive40i 381bhp और 520Nm टॉर्क देता है और सिर्फ 5.4 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ लेता है।

वहीं डीजल वेरिएंट xDrive30d 286bhp और 650Nm टॉर्क के साथ 6.1 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ता है। दोनों इंजन 8-स्पीड स्टेपट्रॉनिक ट्रांसमिशन के साथ आते हैं और इसमें Adaptive 2-Axle Air Suspension स्टैंडर्ड मिलती है।

पहली बार ऑफ-रोड पैकेज

BMW ने पहली बार X5 में स्पेशल xOffroad Package दिया है, जो स्टैंडर्ड रूप से हर वेरिएंट में मौजूद है। इसमें चार अलग-अलग मोड्स xSand, xRocks, xGravel और xSnow मिलते हैं। इसके साथ SUV को किसी भी तरह की टेरेन पर आसानी से चलाया जा सकता है। इसमें अंडरबॉडी प्रोटेक्शन और ऑफ-रोड स्पेसिफिक डिस्प्ले भी दिए गए हैं, जिससे इसकी ऑफ-रोड क्षमता और बढ़ जाती है।

कीमत और वेरिएंट

नई BMW X5 चार वेरिएंट्स में उपलब्ध है। डीजल xDrive30d की कीमत 1.02 करोड़ रुपये और इसका M Sport Pro वेरिएंट 1.15 करोड़ रुपये है। वहीं पेट्रोल xDrive40i की कीमत 1 करोड़ रुपये और इसका M Sport Pro वेरिएंट 1.13 करोड़ रुपये है।

कंपनी ने इसमें छह मेटैलिक पेंट ऑप्शंस दिए हैं। M Sport Pro में BMW Individual ‘Merino’ लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती है, जबकि स्टैंडर्ड वेरिएंट्स में Sensafin अपहोल्स्ट्री दी गई है।