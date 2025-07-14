Retail Inflation Rate: भारत में खुदरा महंगाई दर जून 2025 में घटकर 2.10% पर आ गई है, जो पिछले 6 साल का सबसे निचला स्तर है। यह गिरावट मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं की कीमतों में नरमी और अनुकूल आधार प्रभाव (Base Effect) के कारण आई है।

सरकार द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार यह लगातार पांचवां महीना है जब महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 4% के लक्ष्य से नीचे रही है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

जनवरी 2019 के बाद सबसे कम महंगाई

सरकारी बयान के मुताबिक जून 2025 की हेडलाइन इंफ्लेशन दर मई 2025 की तुलना में 72 बेसिस पॉइंट घटकर आई है। यह जनवरी 2019 के बाद सबसे कम साल दर साल महंगाई है।

जून 2024 में खुदरा महंगाई 5.08% थी, जबकि मई 2025 में यह 2.82% रही थी। जून लगातार दूसरा महीना रहा जब महंगाई 3% से नीचे रही।

खाद्य महंगाई में गिरावट, लेकिन कोर महंगाई में हल्की वृद्धि

कोटक महिंद्रा बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट उपासना भारद्वाज ने कहा कि कम हेडलाइन इंफ्लेशन खाद्य कीमतों की नरमी के कारण आया है। हालांकि कोर इंफ्लेशन में थोड़ी बढ़त देखी गई है। मंडियों में मिलने वाले ताजा आंकड़े बताते हैं कि कुछ सब्जियों को छोड़कर अधिकांश खाद्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर हैं।

उन्होंने आगे कहा कि FY26 में महंगाई दर RBI के 3.7% अनुमान से करीब 50 बेसिस पॉइंट कम रह सकती है। हालांकि, RBI अगले 1-2 मौद्रिक बैठकों में रेट में कटौती नहीं करेगा, लेकिन वह सतर्क बना रहेगा।

RBI की मौद्रिक नीति में बदलाव

महंगाई में इस गिरावट से पहले, RBI ने जून में रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती कर इसे 5.5% कर दिया था। यह 2025 में तीसरी लगातार कटौती थी। RBI ने पॉलिसी स्टांस को "न्यूट्रल" घोषित किया और विकास को समर्थन देने पर जोर दिया।

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पॉलिसी मीटिंग के बाद कहा था कि पिछले छह महीनों में महंगाई में बड़ी गिरावट आई है, जो अक्टूबर 2024 में सहनसीमा से ऊपर थी, अब लक्ष्य से काफी नीचे है। यह व्यापक सुधार का संकेत है।

FY26 के लिए नई महंगाई भविष्यवाणी

RBI ने FY26 के लिए खुदरा महंगाई अनुमान को 4% से घटाकर 3.7% कर दिया है। तिमाही दर तिमाही की बात करें तो Q1 के लिए अनुमान 2.9%, Q2 के लिए 3.4%, Q3 के लिए 3.5% और Q4 के लिए महंगाई दर 4.4% रहने का अनुमान है। विश्लेषकों का मानना है कि जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति में सुधार और सरकारी स्टॉक प्रबंधन ने महंगाई को काबू में रखने में मदद की है। साथ ही पिछले साल की ऊंची महंगाई के मुकाबले इस साल के आंकड़े तुलनात्मक रूप से और कम दिख रहे हैं।