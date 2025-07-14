एयर इंडिया क्रैश की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद एतिहाद एयरवेज ने B787 विमानों में 'फ्यूल कंट्रोल स्विच' की जांच के दिए आदेश

एयर इंडिया के एक ड्रीमलाइनर (B787) विमान के हादसे के बाद, एहतियातन कदम उठाते हुए यूएई स्थित एतिहाद एयरवेज (Etihad Airways) ने अपने पायलट और इंजीनियरिंग टीम को 'फ्यूल कंट्रोल स्विच' के संचालन में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। साथ ही, उसने अपने पूरे B787 बेड़े में इस स्विच की तकनीकी जांच का आदेश दिया है।

यह कदम एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आने के बाद उठाया गया है, जिसमें विमानों में मौजूद ‘फ्यूल कंट्रोल स्विच लॉकिंग फीचर’ की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। यह वही मुद्दा है जिसे अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने दिसंबर 2018 में विशेष एयरवर्दिनेस सूचना बुलेटिन (SAIB) में उजागर किया था।

एतिहाद ने 12 जुलाई को पायलट और 13 जुलाई को इंजीनियरिंग टीम के लिए अलग-अलग एडवायजरी जारी की थी। पायलटों को निर्देश दिया गया कि वे स्विच ऑपरेशन के समय सावधानी बरतें और यह सुनिश्चित करें कि पेडेस्टल पर कोई वस्तु न हो, जिससे स्विच का अनजाने में संचालन हो सके। इंजीनियरिंग टीम को निर्देशित किया गया कि वे लॉकिंग फीचर की जांच करें और उसकी सटीकता सुनिश्चित करें।

एतिहाद के अनुसार, यह कदम “abundance of caution” के तहत उठाया गया है क्योंकि एयर इंडिया हादसे की जांच अब भी जारी है और अभी कोई ठोस निष्कर्ष सामने नहीं आया है।

फ्यूल कंट्रोल स्विच जैसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स में लॉकिंग फीचर की विश्वसनीयता काफी जरूरी है। अगर यह फीचर अनजाने में निष्क्रिय हो जाए, तो उड़ान के दौरान इंजन शटडाउन जैसी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में एयर इंडिया हादसे की जांच का असर अब वैश्विक स्तर पर दिखने लगा है, और अन्य एयरलाइंस भी ड्रीमलाइनर बेड़े में अतिरिक्त सतर्कता बरतने लगी हैं।

भारत का नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA) भी स्थिति की निगरानी कर रहा है लेकिन उसने अभी तक कोई औपचारिक निर्देश जारी नहीं किया है। एयर इंडिया ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी है।

एयर इंडिया के पास ड्रीमलाइनर B787-8 के 25 और हाल ही में विस्तारा से विलय के बाद शामिल हुए B787-9 के सात विमान हैं।