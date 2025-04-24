आज के दौर में YouTube सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं रह गया है। लोग यहां से पढ़ाई, नई स्किल्स सीखना, करियर बनाना और पैसे कमाना तक सीख रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि YouTube आपके बारे में बहुत कुछ जानता है? जी हां, YouTube आपकी सर्च हिस्ट्री (Search History) और वॉच हिस्ट्री (Watch History) को सेव करके आपको पर्सनलाइज्ड वीडियो और विज्ञापन दिखाता है। अगर आप नहीं चाहते कि YouTube आपका डेटा स्टोर करे, तो कुछ आसान सेटिंग्स से ऑन करके आप इसे रोक सकते हैं।

YouTube क्यों सेव करता है आपका डेटा?

YouTube आपकी सर्चिंग हैबिट्स, आपने क्या देखा, क्या लाइक किया इन सबका रिकॉर्ड रखता है ताकि आपको वही कंटेंट दिखा सके जो आपको पसंद आए। इसके साथ ही ये डेटा पर्सनलाइज्ड ADS (Personalized Ads) दिखाने के लिए भी काम आता है।

कैसे रोकें YouTube पर डेटा सेव होना? (how to turn off youtube data saver?)

स्टेप1: YouTube ऐप ओपन करें।

स्टेप2: ऊपर राइट साइड ओर अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करें।

स्टेप3: अब Settings पर जाकर Your Data in YouTube पर क्लिक करें।

स्टेप 4: यहां Search History सेक्शन में जाकर उसे Turn Off कर दें।

स्टेप 5: फिर Watch History में जाएं।अब यहां से भी ऑप्शन को बंद करें।

स्टेप 6: आपको सबसे नीचे दिख रहे Web & App Activity को भी बंद करना है।

ये सेटिंग्स ऑफ करके अब YouTube पर नए सर्च या वॉच किए गए वीडियो को सेव नहीं होगा।

पहले से सेव डेटा कैसे डिलीट करें? (How to Delete You tube History)

स्टेप 1: दोबारा यू-ट्यूब पर जाएं औरYour Data in YouTube को सेलेक्ट करें।

स्टेप 2: अब टैप करें Manage All History पर जाएं।

स्टेप 3: यहां आपको मिलेगा Delete का ऑप्शन। इसमें से कोई एक ऑप्शन को सेलेक्ट करें।

अगर आप चाहते हैं कि YouTube आपकी आदतें न जाने, तो Delete All Time सबसे अच्छा ऑप्शन है।

क्यों जरूरी है ये सेटिंग?

आपका ऑनलाइन डेटा आपकी पर्सनल लाइफ जैसा होता है। अगर आप नहीं चाहते कि कोई कंपनी आपके इंटरेस्ट्स, पसंद, या आदतें जाने, तो समय रहते ये सेटिंग्स बदलना बेहद जरूरी है। इससे न सिर्फ आपकी प्राइवेसी (Privacy) बचेगी, बल्कि आपको ज्यादा ऑथेंटिक एक्सपीरिँस मिलेगा।