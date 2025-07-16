scorecardresearch
इन शेयर्स से निवेशक होंगे मालामाल, Motilal-CLSA और Morgan Stanley समेत बाकी ब्रोकरेज ने दी खरीदने की सलाह

Brokerage firms stock picks: Motilal-CLSA और Morgan Stanley समेत बाकी ब्रोकरेज की रिपोर्ट आ गई है। फर्म ने कई स्टॉक्स को खरीदने की सलाह दी है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 16, 2025 10:28 IST
Brokerage Report: शेयर बाजार के निवेशकों के लिए ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में फर्म ने कई स्टॉक्स को खरीदने की सलाह दी है। अगर आप भी स्टॉक बाजार में निवेश करते हैं तो आपको जरूर जान लेना चाहिए कि किस स्टॉक्स में दांव लगाने से फायदा होगा।

CLSA ने दी इन स्टॉक्स को खरीदने की सलाह

ब्रोकरेज फर्म CLSA ने  Dixon Tech के शेयर को 'BUY' रेटिंग दी है। फर्म ने स्टॉक का टारगेट प्राइस ₹19000 कर दिया है। वहीं, नोमुरा ने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 21409 रुपये प्रति शेयर किया है।

आज सुबह करीब 10.15 बजे कंपनी के शेयर   ₹16,274 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था।

Motilal Oswal ने चुना ये स्टॉक्स

MOFSL ने  VMM (Vishal Mega Mart) के शेयर को खरीदने की सलाह दी। फर्म ने स्टॉक का टारगेट प्राइस 165 रुपये कर दिया है। आज कंपनी के शेयर 137 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे हैं।

Bernstein को पसंद आया ये स्टॉक

ब्रोकरेज फर्म Bernstein ने Aditya Birla Fashion के शेयर का टारगेट प्राइस 170 रुपये कर दिया है। 16 जुलाई को कंपनी के शेयर का भाव करीब 77 रुपये के आसपास रहा है।

CITI ने दी ये सलाह

ब्रोकरेज फर्म CITI ने HDFC Life को BUY रेटिंग दी। फर्म ने स्टॉक का टारगेट प्राइस 975 रुपये कर दिया। वहीं, HSBC ने HDFC Life का टारगेट प्राइस 840 रुपये कर दिया। 16 जुलाई को कंपनी के शेयर करीब ₹765.20 के भाव पर ट्रेड कर रहे थे। 

HDFC Life के साथ CITI ने  ICICI Prudential को भी खरीदने की सलाह दी। फर्म ने इस स्टॉक को 850 रुपये की रेटिंग दी है।

Morgan Stanley ने सेलेक्ट किया ये स्टॉक्स

Morgan Stanley ने Oberoi Realty,  AWL Agri और ICICI Lombard  को खरीदने की सलाह दी है। फर्म ने Oberoi Realty के शेयर का टारगेट प्राइस ₹1700 किया। वहीं, AWL Agri को 260 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस दिया। इसी तरह ICICI Lombard को 625 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
