Dividend Stocks: शेयर बाजार में बुधवार 16 जुलाई को निवेशकों के पास कमाई के एक नहीं कुल 8 मौके हैं। दरअसल बुधवार को टीसीएस, अनंत राज, पीरामल फार्मा सहित अन्य कंपनियों के शेयर Ex-Dividend ट्रेड करेंगे। इसका मतलब अगर 16 जुलाई तक आपके डीमैट खाते में कंपनी के शेयर होंगे तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी।

चलिए जानते हैं कौन-कौन से शेयर बुधवार को Ex-Dividend ट्रेड करेंगे और हर शेयर पर आपकी कितनी कमाई होगी।

1. Anant Raj Ltd

कंपनी ने हर शेयर पर 0.73 रुपये का फाइनल डिविडेंड देने की घोषणा की है।

2. Avadh Sugar & Energy

कंपनी ने हर शेयर पर 10 रुपये का फाइनल डिविडेंड देने की घोषणा की है।

3. B&A Packaging India Ltd

कंपनी ने हर शेयर पर 1 रुपये का फाइनल डिविडेंड देने की घोषणा की है।

4. DJ Mediaprint & Logistics Ltd

कंपनी ने हर शेयर पर 0.10 रुपये का फाइनल डिविडेंड देने की घोषणा की है।

5. Piramal Pharma Ltd

कंपनी ने हर शेयर पर 0.14 रुपये का फाइनल डिविडेंड देने की घोषणा की है।

6. TCI Express Ltd

कंपनी ने हर शेयर पर 2 रुपये का फाइनल डिविडेंड देने की घोषणा की है।

7. Tata Consultancy Services Ltd

कंपनी ने हर शेयर पर 11 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है।

8. Ultramarine & Pigments Ltd

कंपनी ने हर शेयर पर 6 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है।

डिविडेंड वह राशि होती है जो एक कंपनी अपने प्रॉफिट में से अपने शेयरधारकों को बांटती है। यह पैसा कंपनी उन निवेशकों को देती है जिन्होंने उसके शेयर खरीदे होते हैं। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यह तय करते हैं कि डिविडेंड दिया जाएगा या नहीं, और अगर डिविडेंड दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा। डिविडेंड साल में एक या अधिक बार मिल सकता है जैसे अंतरिम डिविडेंड (बीच में) और फाइनल डिविडेंड (साल के अंत में).