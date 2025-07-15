15 जुलाई से बदल गए ट्रेन टिकट बुक करने के ये 2 बड़े नियम...अभी जान लें नहीं तो टिकट बुक करने में होगी समस्या
पहला बदलाव- तत्काल टिकट बुक करते समय आधार आधारित ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य हो गया है और दूसरा बदलाव - तत्काल टिकट बुकिंग के समय में केवल टिकट एजेंट के लिए बदलाव किया गया है। चलिए डिटेल में जानते हैं।
Indian Railway Rule Changes from 15 July: मंगलवार से ट्रेन टिकट बुकिंग के दो नियम बदल गए हैं। ये दोनों नियम तत्काल टिकट बुकिंग से जुड़ी हुईं हैं।
पहला बदलाव- तत्काल टिकट बुक करते समय आधार आधारित ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य हो गया है और दूसरा बदलाव - तत्काल टिकट बुकिंग के समय में केवल टिकट एजेंट के लिए बदलाव किया गया है। चलिए डिटेल में जानते हैं।
आधार आधारित ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य
तत्काल (Tatkal) टिकट बुकिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए 15 जुलाई 2025 से आधार आधारित ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। यह कदम टिकटों की कालाबाजारी रोकने और आम यात्रियों के लिए बुकिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
अब चाहे यात्री IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन टिकट बुक करें या फिर काउंटर और अधिकृत एजेंट से ऑफलाइन टिकट खरीदें, सभी को आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी से वेरिफिकेशन कराना होगा। केवल वेरिफाइड यूजर्स ही तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे।
रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इस प्रक्रिया से फर्जी बुकिंग पर रोक लगेगी और आम यात्रियों को अधिक अवसर मिल सकेंगे।
ऑनलाइन बुकिंग के लिए IRCTC यूजर प्रोफाइल को पहले से आधार से प्रमाणित करना अनिवार्य है। इसके लिए यूजर को IRCTC वेबसाइट या ऐप पर लॉग इन कर ‘Authenticate User’ विकल्प का चयन करना होगा।
तत्काल टिकट बुकिंग टाइम में एजेंट के लिए बदलाव
एसी क्लास (1A, 2A, 3A, CC, EC) के लिए बुकिंग सुबह 10 बजे शुरू होती है, जबकि नॉन-एसी क्लास (SL, 2S) के लिए तत्काल बुकिंग का समय सुबह 11 बजे है। लेकिन एजेंट के लिए समय में 30 मिनट का बदलाव किया गया है। अब तत्काल बुकिंग के लिए एजेंट 10:30 के बाद एसी टिकट और 11:30 के बाद नॉन-एसी टिकट बुक कर सकेंगे, जिससे पर्सनल यात्रियों को प्राथमिकता दी जा सके।
इस बीच, रेलवे ने 1 जुलाई से कई प्रीमियम सेवाओं जैसे राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत, तेजस, हमसफर, महा मन, गटिमान आदि की टिकट दरें बढ़ा दी हैं। इसके अलावा, रिजर्वेशन चार्ट अब ट्रेन प्रस्थान से आठ घंटे पहले तैयार किया जाएगा। 14:00 घंटे से पहले रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए चार्ट एक दिन पहले रात 9 बजे ही बना दिया जाएगा।