Gold, Silver Price Today: सोने की कीमतों में लगातार तेजी - 24 कैरेट सोना फिर 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार

Gold Silver Rates Today : सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अब एक बार फिर से सोने की रिटेल कीमत प्रति 10 ग्राम 1 लाख रुपये को पार कर गई है। वायदा कारोबार में भी इस समय तक सोना तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। हालांकि चांदी की कीमतें आज गिरीं हैं।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:17 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.17% या 170 रुपये चढ़कर 97945 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

वहीं 5 सितंबर के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.28% या 316 रुपये गिरकर 112620 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

IBJA के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9796 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 8974 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

