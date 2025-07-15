WeWork India IPO: भारत के फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस सेक्टर में प्रमुख भूमिका निभा रही WeWork India Management को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से IPO लाने के लिए हरी झंडी दे दी है। यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा, जिसमें 4,37,53,952 इक्विटी शेयर बिक्री के लिए रखे जाएंगे।

इस OFS में सबसे बड़ा हिस्सा प्रमोटर शेयरधारक Embassy Buildcon LLP द्वारा बेचे जा रहे 3,34,58,659 शेयरों का है। इसके अलावा, निवेशक शेयरधारक 1 Ariel Way Tenant Limited अपने 1,02,95,293 शेयर ओएफएस के जरिए बिक्री के लिए पेश करेगा।

IPO प्रक्रिया को संभालने के लिए कंपनी ने JM Financial, ICICI Securities, Jefferies India, Kotak Mahindra Capital और 360 ONE WAM को बुक रनिंग लीड मैनेजर (BRLM) के रूप में नियुक्त किया है। इससे यह पता चलता है कि कंपनी इस इश्यू को रणनीतिक और पेशेवर ढंग से संचालित करेगी।

WeWork India को भारत में WeWork ब्रांड के एक्सक्लूसिव लाइसेंस से ब्रांड पहचान मिली है, जिसके कारण Amazon Web Services, JP Morgan, Warner Bros. Discovery, Deutsche Telekom और Grant Thornton जैसी ग्लोबल कंपनियां इसके साथ जुड़ी हैं। इससे कंपनी को लॉन्ग-टर्म कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ स्थिर राजस्व प्राप्त करने में मदद मिली है।

WeWork India की प्रमोटर कंपनी Embassy Group है, जिसने अब तक 85 मिलियन वर्गफुट से अधिक कमर्शियल रियल एस्टेट विकसित किया है। यह ग्रुप Embassy REIT का स्पोंसर भी है, जो एशिया का सबसे बड़ा ऑफिस REIT है। WeWork India की 93% संपत्तियां Grade A ऑफिस स्पेस में आती हैं और यह बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली जैसे प्रमुख मेट्रो शहर में कार्यरत है।

WeWork India फिलहाल 59 सेंटर्स का संचालन कर रही है, जिसमें 94,440 डेस्क्स और 6.48 मिलियन स्क्वायर फीट का लीजेबल एरिया शामिल है। यह नेटवर्क न केवल भारत में कंपनी की मजबूत पकड़ को दर्शाता है, बल्कि WeWork के ग्लोबल स्टैंडर्ड से भी मेल खाता है।

वीवर्क इंडिया ग्लोबल को-वर्किंग दिग्गज की भारतीय फ्रेंचाइजी है, जिसे 2017 में यू.एस आधारित वीवर्क और बेंगलुरु स्थित रियल एस्टेट फर्म एम्बेसी ग्रुप के बीच साझेदारी के माध्यम से लॉन्च किया गया था। वीवर्क इंडिया के सीईओ करण विरवानी हैं और इसका स्वामित्व मुख्य रूप से एम्बेसी ग्रुप (~ 70-73% हिस्सेदारी) के पास है।