HCL Share Price: दिग्गज आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (HCL Tech) के शेयरों में आज 3.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की जा रही है। स्टॉक में यह गिरावट कंपनी द्वारा कमजोर Q1 FY26 फाइनेंशियल रिजल्ट के बाद देखने को मिल रही है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 (Q1-FY26) की पहली तिमाही में ₹3,843 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो साल-दर-साल (Y-o-Y) 9.72 प्रतिशत कम है। क्रमिक आधार पर, प्रॉफिट में 10.7 प्रतिशत की गिरावट आई।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी ने अप्रैल-जून तिमाही के लिए स्थिर-मुद्रा (CC) राजस्व में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। वित्तीय सेवाओं से रेवेन्यू में 6.8 प्रतिशत, टेक्नोलॉजी से 13.7 प्रतिशत और टेलीकम्यूनिकेशन से 13 प्रतिशत की ग्रोथ हुई। मैन्यूफैक्चरिंग सेगमेंट में 1 प्रतिशत और लाइफ साइंस सेगमेंट में 4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

HCL Tech FY26 गाइडेंस

एचसीएल को पूरे वर्ष के लिए CC आधार पर राजस्व में 3-5 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है, जो अप्रैल में उसके द्वारा अनुमानित 2-5 प्रतिशत से अधिक है। हालांकि, कंपनी ने अपने एबिट मार्जिन गाइडेंस को पहले के 18-19 प्रतिशत से घटाकर 17-18 प्रतिशत कर दिया है। कंपनी ने कहा कि पुनर्गठन के कारण मार्जिन पर असर पड़ेगा।

HCL Tech Share Price

सुबह 10:35 बजे तक कंपनी का शेयर एनएसई पर 3.66% या 59.30 रुपये टूटकर 1,560.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 3.64% या 59 रुपये गिरकर 1560.95 रुपये पर कारोबार कर रहा था। स्टॉक आज 1590.10 रुपये पर खुला था और अब अपने इंट्राडे लो 1550.50 रुपये पर पहुंच चुका है।

600% का डिविडेंड देगी कंपनी

कंपनी ने अपने फाइलिंग में Q1 रिजल्ट के साथ-साथ 600% के डिविडेंड की घोषणा की है। कंपनी अपने शेयरधारकों को 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 12 रुपये का अतंरिम डिविडेंड देगी।

इसके लिए कंपनी ने 18 जुलाई 2025 को रिकॉर्ड डेट तय किया है और 28 जुलाई 2025 को पेमेंट डेट तय किया है।

