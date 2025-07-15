Tejas Networks Share: टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क (Tejas Network) के शेयरों में आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का शेयर सुबह 10:16 बजे तक 6% से ज्यादा टूटकर ट्रेड कर रहा था। यह गिरावट कंपनी के कमजोर Q1 FY26 रिजल्ट के बाद आई है।

दरअसल सोमवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने Q1 FY26 रिजल्ट जारी करते हुए बताया कि उसे वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 194 करोड़ रुपये का नेट लॉस हुआ है जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 77 करोड़ रुपये के PAT से काफी उलट है।

वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में कंपनी का राजस्व 202 करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के 1,563 करोड़ रुपये से 87% कम है। पूरे वित्त वर्ष 25 के लिए, राजस्व 8,923 करोड़ रुपये था।

प्रॉफिटैबिलिटी की बात करें तो तेजस नेटवर्क्स ने जून तिमाही के लिए 297 करोड़ रुपये का प्री- टैक्स लॉस दर्ज किया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 122 करोड़ रुपये का प्री- टैक्स प्रॉफिट था।

Tejas Networks Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 10:16 बजे तक बीएसई पर 6.63% या 46.40 रुपये टूटकर 653 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 6.41% या 44.80 रुपये गिरकर 653.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

स्टॉक आज 679.95 रुपये पर खुला था। खबर लिखे जानें तक शेयर ने 629.65 रुपये का इंट्राडे लो बनाया है।

Tejas Networks Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 6 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में करीब 7 प्रतिशत, पिछले 3 महीने में 23 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 36 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 53 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 3 साल के दौरान स्टॉक 38 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 943 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।