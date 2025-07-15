YES Bank Share: निजी क्षेत्र के बैंक यस बैंक (YES Bank) के शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिली और शेयर आज 2% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ। इस तेजी के पीछे दो कारण है: पहला- जापान की Sumitomo Mitsui Financial Group द्वारा संभावित $1.1 अरब का अतिरिक्त निवेश और दूसरा- ICRA द्वारा बैंक के बॉन्ड्स की रेटिंग में सुधार।

बीएसई पर आज बैंक का शेयर 2.35% या 0.47 रुपये की तेजी के साथ 20.46 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.30% या 0.46 रुपये चढ़कर 20.45 रुपये पर बंद हुआ।

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) यस बैंक में $1.1 अरब का अतिरिक्त निवेश करने पर विचार कर रही है। यह निवेश SMFG के पहले से किए गए निवेश के बाद होगा, जिसे मई 2025 में घोषित किया गया था।

SMFG ने तब ₹13,483 करोड़ में YES बैंक की 20% हिस्सेदारी खरीदने के लिए समझौता किया था। रेगुलेटरी मंजूरी मिलने के बाद SMFG, यस बैंक की सबसे बड़ी शेयरधारक बन सकती है।

इसी बीच, ICRA ने यस बैंक के ₹24,460.80 करोड़ मूल्य के इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसल III टियर II बॉन्ड्स की रेटिंग “ICRA AA-/Stable” कर दी है। एजेंसी ने कहा कि बैंक का ऑपरेशनल स्केल लगातार बढ़ रहा है, लोन बुक में ग्रैनुलर लोन की हिस्सेदारी बढ़ रही है और स्ट्रेस्ड एसेट्स में कमी आ रही है जिससे बैंक की आय और पूंजी स्थिति में स्थिरता आई है।

ICRA ने यह भी बताया कि बैंक को सिक्योरिटी रिसीट्स (SRs) से लगातार रिकवरी मिल रही है, जिससे कुल मुनाफे में सुधार हुआ है।

यस बैंक ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर लोन और एडवांस में 5.1% की वृद्धि दर्ज की है, जो ₹2,41,355 करोड़ तक पहुंच गया। हालांकि, तिमाही आधार पर इसमें 2% की गिरावट देखी गई है। SMFG का संभावित निवेश और रेटिंग अपग्रेड दोनों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है, जिससे शेयरों में पॉजिटिव प्रतिक्रिया देखी गई।