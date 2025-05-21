scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगPaytm CEO को ही बना लिया सीईओ, साइबर ठग की चाल उल्टी पड़ी

Paytm CEO को ही बना लिया सीईओ, साइबर ठग की चाल उल्टी पड़ी

Paytm Founder Vijay Shekhar Sharma ने अपने एक्स पर पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में उन्होंने एक मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 21, 2025 15:38 IST
Paytm CEO
Paytm CEO

आजकल साइबर अपराधी अलग-अलग तरीके अपनाकर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार वे किसी बड़ी कंपनी के सीईओ या सीनियर अधिकारी बनकर कर्मचारियों से संपर्क करते हैं और अंदरूनी जानकारी या पैसे की मांग करते हैं। पेटीएम के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इस बार ठग की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

एक साइबर ठग ने पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा बनकर कर्मचारियों को मैसेज भेजने की योजना बनाई। लेकिन गलती से उसने ये मैसेज असली विजय शेखर शर्मा को ही भेज दिया। ठग ने लिखा, "मैं विजय शेखर शर्मा हूं। ये मेरा नया व्हाट्सएप नंबर है। इसे सेव कर लो।"

विजय शेखर शर्मा ने इस मजेदार घटना की जानकारी खुद अपने एक्स (Twitter) हैंडल पर दी। 

साइबर ठग ने विजय शेखर शर्मा को मैसेज भेजा – “मैं विजय शेखर शर्मा हूं, ये मेरा नया व्हाट्सएप नंबर है।”
विजय शेखर शर्मा ने भी मस्ती में जवाब दिया – “बिल्कुल सर।”

अगले दिन ठग ने फिर लिखा – “क्या तुम अभी कंपनी में हो?”
विजय शेखर शर्मा ने जवाब दिया – “जी”
ठग बोला – “मुझे कुछ काम है, बताओ फाइनेंस डिपार्टमेंट में कौन है?”
विजय ने जवाब दिया – “आप खुद ही बता दो।”
फिर ठग बोला – “फोन फॉर्मेट हो गया है, कोई नंबर सेव नहीं है।”

विजय ने भी पूरी मजेदार चालाकी से जवाब देते रहे और आखिर में इस ठगी की पोल खोल दी और अंत में पूरे मामले को पब्लिक कर दिया।

अगर आपको भी ऐसा मैसेज आए तो क्या करना चाहिए?

अगर आपके पास किसी नए नंबर से मैसेज आए और वह खुद को आपका बॉस या सीईओ बताए, तो सबसे पहले यह जांचें कि वह नंबर या ईमेल ऑफिशियल है या नहीं। अगर कोई भी संदेह हो तो उस पर विश्वास न करें और तुरंत अपने HR या साइबर सिक्योरिटी टीम को जानकारी दें।

याद रखें, कोई भी कंपनी का सीईओ या अधिकारी आपसे सीधे पैसे, अकाउंट डिटेल या आंतरिक जानकारी नहीं मांगता। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो समझ लें कि यह ठगी का कोशिश है।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
May 21, 2025