Ration Card e-KYC: घर बैठे करें राशन कार्ड मोबाइल नंबर अपडेट, अपनाएं ये सिंपल तरीका

अगर आपके पास राशन कार्ड (Ration Card) है और आप सरकार से मिलने वाला मुफ्त राशन लेते हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है। सरकार ने अब राशन कार्ड वालों के लिए ई-केवाईसी (Ration Card e-KYC) अनिवार्य कर दिया है।

अगर आपके राशन कार्ड में पुराना या बंद मोबाइल नंबर जुड़ा है तो आप ई-केवाईसी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपको जल्द से जल्द अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा।

किसे मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहिए?

अगर आपने हाल ही में अपना मोबाइल नंबर बदला है, या फिर राशन कार्ड में जो नंबर जुड़ा है वो अब आप यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको तुरंत नया नंबर अपडेट कराना होगा। दरअसल, केवाईसी के दौरान रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी (OTP) आता है। बिना ओटीपी के केवाईसी नहीं हो पाएगा।

मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें? (How to update mobile number in Ration Card)

आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। ऑनलाइन अपडेट करने के लिए आपको नीचे दिए गए प्रोसेस को फॉलो करना होगा।

स्टेप 1: सबसे पहले National Food Security Portal वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: वहां Citizen Corner में Register/Change Mobile Number ऑप्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब अपना आधार नंबर और राशन कार्ड नंबर डालें।

स्टेप 4: अब नया मोबाइल नंबर डालकर सेव बटन पर क्लिक करें।

अगर आपके गांव या इलाके में इंटरनेट नहीं चलता तो पास के फूड डिपार्टमेंट ऑफिस जाएं। वहां जाकर आपको मोबाइल नंबर अपडेट वाला फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म के साथ राशनधारक के आधार कार्ड की कॉपी और राशन कार्ड की कॉपी अटैत करनी होगी।

ऐसे करें ई-केवाईसी (How to do Ration Card eKYC)

स्टेप 1: सबसे पहले Mera KYC App और Aadhaar FaceRD App अपने मोबाइल में डाउनलोड करें।

स्टेप 2: फिर ऐप ओपन करके अपना आधार नंबर, कैप्चा और ओटीपी डालें।

स्टेप 3: आपकी डिटेल्स स्क्रीन पर दिखेंगी जिसके बाद आप Face e-KYC पर क्लिक करें।

स्टेप 4: कैमरा ऑन होगा। अब फोटो खिंचवाकर सबमिट करें।

इस तरह आपका राशन कार्ड का ई-केवाईसी हो जाएगा। बता दें कि अगर आपने समय पर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया या केवाईसी नहीं कराया तो आपको राशन मिलने में परेशानी हो सकती है।