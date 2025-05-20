scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगबार-बार टिकट बुक करने की झंझट खत्म, IRCTC लेकर आया SwaRail ऐप

बार-बार टिकट बुक करने की झंझट खत्म, IRCTC लेकर आया SwaRail ऐप

IRCTC SwaRail App: IRCTC ने यात्रियों के लिए SwaRail App लॉन्च किया है। इस ऐप से यात्री अब हर तरह की ट्रेन टिकट आसानी से बुक कर सकता है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 20, 2025 16:34 IST
IRCTC Launched SwaRail App
IRCTC Launched SwaRail App

अगर आप रेलवे से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है। इंडियन रेलवे (Indian Railway) अपने यात्रियों को नई-नई सुविधा देती है। रोजाना लाखों लोग रेलवे से सफर करते हैं। कई लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी ट्रेन पसंद करते हैं। वहीं, कुछ यूजर कम दूरी के लिए लोकल ट्रेन लेते हैं। ऐसे में यूजर को रिजर्वेशन और अनरिजर्व टिकट के लिए अलग-अलग ऐप का इस्तेमाल करना पड़ता है।यूजर को टिकट बुकिंग में दिक्कत न हो इसके लिए IRCTC ने नया ऐप लॉन्च किया है।  

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

IRCTC (इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन) ने रेलवे यूजर के लिए SwaRail ऐप लॉन्च किया है। अभी फिलहाल ये ऐप टेस्टिंग फेस में है। उम्मीद है कि जल्द ही ये ऐप सभी यूजर के लिए उपलब्ध हो जाएगा। 

इस ऐप के जरिये यूजर रिजर्वेशन टिकट के साथ अनरिजर्व टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket) भी बुक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यूजर को अब हर टिकट के लिए अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं है। 

अभी कहां से टिकट बुक कर सकते हैं

अभी रिजर्व और अनरिजर्व टिकट बुकिंग के लिए अलग-अलग मोबाइल ऐप का यूज किया जाता है। हालांकि, प्लेटफॉर्म टिकट और अनरिजर्व टिकट UTS App से बुक किया जा सकता है। 

SwaRail ऐप पर मिलेगी ये सुविधाएं

SwaRail ऐप पर यात्री को ट्रेन डिटेल्स के साथ यात्रा से जुड़ी सभी सुविधाएं मिलेगी। इस ऐप पर ट्रेन रूट, ट्रेन टाइमिंग्स और स्टोपेज डिटेल्स की जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा पीएनआर स्टेटस, कोच पोजिशन, रनिंग स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। यूजर इस ऐप से ऑनलाइन फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं। यहां तक कि यूजर ऐप पर यात्रा का फीडबैक एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं। 

ऐप से हो जाएगी शिकायत दर्ज

इस ऐप से यात्रा के समय मेडिकल हेल्प लेने या फिर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बता दें कि यह ऐप Apple यूजर के लिए उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब है कि केवल Android यूजर ही ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
May 20, 2025