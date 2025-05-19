मॉल में गार्ड की नौकरी बनी 'ड्रीम जॉब', सोशल मीडिया पर मचा बवाल
Vishal Mega Mart Guard Job Trend: सोशल मीडिया पर कब कौन सी चीज वायरल हो जाए, कोई नहीं जानता। आजकल सोशल मीडिया पर विशाल मेगा मार्ट के गार्ड की जॉब खूब वायरल हो रही है। लोग इसे ड्रीम जॉब कह रहे हैं।
Vishal Mega Mart Guard Salary Memes: सोशल मीडिया पर कब कौन सी चीज वायरल हो जाए, कोई नहीं जानता। अबकी बार लोगों का ध्यान किसी बॉलीवुड स्टार पर नहीं, बल्कि एक मॉल के सिक्योरिटी गार्ड पर है। जी हां, इंस्टाग्राम पर एक रील में विशाल मेगा मार्ट के गार्ड से उसकी सैलरी पूछी गई और जवाब ने सभी को चौंका दिया – "₹1.5 लाख महीना"।
बस फिर क्या था, इस एक लाइन ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया। लोग अब मीम्स और रील्स में मजाक-मजाक में कह रहे हैं – "भाई, अब तो मेरा सपना भी विशाल मेगा मार्ट में गार्ड बनना है।" कुछ लोग तो जिम में एक्सरसाइज करते हुए वीडियो बना रहे हैं और कैप्शन दे रहे हैं – "गार्ड की भर्ती की तैयारी चल रही है।"
इस ट्रेंड ने लोगों की सोच भी बदल दी है। अब गार्ड की नौकरी को भी "ड्रीम जॉब" कहा जा रहा है। इंटरनेट यूजर्स ने इसे एक पॉजिटिव ट्रेंड बताया है क्योंकि इसमें किसी का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा, बल्कि एक साधारण नौकरी को इज्जत मिल रही है।
इस रील और मीम्स की वजह से विशाल मेगा मार्ट को जबरदस्त फ्री पब्लिसिटी मिल गई है। जहां ब्रांड्स करोड़ों खर्च करते हैं प्रचार पर, वहीं यहां एक साधारण वीडियो ने मॉल को वायरल बना दिया।
क्या ये रियल है या सिर्फ मजाक?
अब लोग यह भी पूछने लगे हैं कि क्या सच में गार्ड की सैलरी इतनी होती है? कुछ लोगों को यह मजाक लग रहा है तो कुछ इसे गंभीरता से ले रहे हैं। हालांकि कंपनी की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड थमने का नाम नहीं ले रहा।
इस पूरे मामले की सबसे अच्छी बात यह है कि यह ट्रेंड किसी को नीचा नहीं दिखा रहा। बल्कि एक ईमानदार काम की सराहना हो रही है। लोग अब हर काम को बराबरी की नजर से देखने लगे हैं, और यही असली बदलाव है।