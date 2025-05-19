scorecardresearch
Newsट्रेंडिंग4-7 दिन में पहुंचेगा आपका ऑर्डर, Myntra Global देगा सुपरफास्ट सर्विस

4-7 दिन में पहुंचेगा आपका ऑर्डर, Myntra Global देगा सुपरफास्ट सर्विस

फ्लिपकार्ट (Flipkart) के अंतर्गत आने वाला फैशन प्लेटफॉर्म मिंत्रा (Myntra) अब इंटरनेशनल मार्केट में भी एंट्री ले रहा है। कंपनी ने अपने नए प्रोजेक्ट 'Myntra Global' की शुरुआत कर दी है। आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 19, 2025 14:16 IST
Myntra Global
Myntra Global

अब भारतीय फैशन सिर्फ इंडिया तक लिमिटिड नहीं है। फ्लिपकार्ट (Flipkart) के अंतर्गत आने वाला फैशन प्लेटफॉर्म मिंत्रा (Myntra) अब इंटरनेशनल मार्केट में भी एंट्री ले रहा है। कंपनी ने अपने नए प्रोजेक्ट 'Myntra Global' की शुरुआत कर दी है। कंपनी सबसे पहले सिंगापुर (Singapore) के मार्केट में एंट्री लेगा।

मिंत्रा ने बताया कि Myntra Global की शुरुआत सिंगापुर से की जा रही है। कंपनी का पहला फोकस वहां रहने वाले भारतीयों पर होगा। आपको बता दें कि सिंगापुर में भारतीयों की संख्या 6.5 लाख से ज्यादा है। इन भारतीयों के लिए मिंत्रा अब अपने खास फैशन और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स (Fashion & Lifestyle Products) की पेशकश करेगा।

Myntra की CEO नंदिता सिन्हा (Myntra CEO Nandita Sinha) ने बताया कि कंपनी को पहले से ही इंटरनेशनल मार्केट से 10-15% ट्रैफिक मिल रहा है। इसमें सिंगापुर सबसे आगे है। सिर्फ सिंगापुर से करीब 30,000 यूजर्स हर महीने मिंत्रा पर आते हैं। अब मिंत्रा उन्हें डिलीवरी और सपोर्ट की बेहतर सर्विस भी देगा।

100 भारतीय ब्रांड्स, 35,000 स्टाइल्स

Myntra Global के जरिए कंपनी सिंगापुर में करीब 100 पॉपुलर भारतीय ब्रांड्स के 35,000 से ज्यादा फैशन प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी। इसमें कपड़े, फुटवियर, एक्सेसरीज़ और होम डेकोर (Home Decor) सब कुछ शामिल होगा। ब्रांड्स की बात करें तो Myntra में Aurelia, Global Desi, Libas, W, House of Pataudi, Chumbak, Rare Rabbit और Mochi जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

सिंगापुर में कोई ऑफिस नहीं होगा

मिंत्रा का यह इंटरनेशनल ऑपरेशन पूरी तरह भारत से ही चलेगा। कंपनी ने कहा कि वह सभी संचालन इंडिया से मैनेज करेगी, और कोई अलग ऑफिस सेटअप नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि Myntra Global में  ‘Made in India, Delivered Worldwide’ का असली उदाहरण देखने को मिलेगा।

CEO नंदिता सिन्हा ने कहा कि कंपनी का मकसद सिर्फ बड़े ब्रांड्स को ही नहीं, बल्कि छोटे और लोकल ब्रांड्स को भी ग्लोबल एक्सपोजर देना है। जो ब्रांड्स अभी तक भारत से बाहर नहीं गए हैं, उन्हें  Myntra Global के जरिए विदेश में नाम कमाने का मौका मिलेगा।

फास्ट डिलीवरी का भी क्लेम

Myntra Global मोबाइल वेब और डेस्कटॉप दोनों पर मौजूद है। कंपनी ने कहा है कि वह थर्ड पार्टी Cross-border Logistics का इस्तेमाल करेगी। इससे ग्राहकों को ऑर्डर सिर्फ 4-7 दिनों में मिल जाएगा। यानी अब विदेशों में बैठकर भी एकदम आसान से भारतीय फैशन को खरीदा जा सकता है।

