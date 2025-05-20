Gold, Silver Price Today: आज इतना महंगा हो गया सोना! चेक करें आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट?
Gold Silver Rates Today : MCX पर सोने और चांदी के वायदा कारोबार में गिरावट देखने को मिल रही है तो वहीं रिटेल कीमतों में तेजी दर्ज की जा रही है।
Advertisement
Gold Silver Rates Today : मंगलवार 20 मई को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी के वायदा कारोबार में गिरावट देखने को मिल रही है तो वहीं रिटेल कीमतों में तेजी दर्ज की जा रही है।
दोपहर 12:35 बजे तक सोने का 5 जून 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.40% या 374 रुपये गिरकर 92923 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।
advertisement
वहीं 4 जुलाई के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी का भाव 0.46% या 436 रुपये टूटकर 95017 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था।
IBJA Gold Rates
सोने की अगर रिटेल कीमतों की बात करें तो 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 9378 रुपये तो वहीं 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 8590 रुपये है।
सोने और चांदी की आज ताजा भाव
आज तक की वेबसाइट के मुताबिक:
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,541 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,11,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,547 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,00,500 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,693 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,01,200 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,589 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,01,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,545 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,555 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,200 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,702 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,00,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,565 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,12,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।