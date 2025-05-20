Gold, Silver Price Today: आज इतना महंगा हो गया सोना! चेक करें आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट?

Gold Silver Rates Today : मंगलवार 20 मई को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी के वायदा कारोबार में गिरावट देखने को मिल रही है तो वहीं रिटेल कीमतों में तेजी दर्ज की जा रही है।

दोपहर 12:35 बजे तक सोने का 5 जून 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.40% या 374 रुपये गिरकर 92923 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

वहीं 4 जुलाई के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी का भाव 0.46% या 436 रुपये टूटकर 95017 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था।

IBJA Gold Rates

सोने की अगर रिटेल कीमतों की बात करें तो 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 9378 रुपये तो वहीं 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 8590 रुपये है।

सोने और चांदी की आज ताजा भाव

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक: