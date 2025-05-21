Jyoti Malhotra News: हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ​​ने कथित तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के साथ संबंध होने की बात कबूल की है। इंडिया टुडे ने अपने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि ज्योति मल्होत्रा ने कहा है कि वह नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी दानिश के साथ नियमित संपर्क में थी।

इंडिया टुडे को पूछताछ के रिकॉर्ड से मिली जानकारी के अनुसार, ज्योति ने बताया कि वह पहली बार दानिश उर्फ ​​एहसार डार के संपर्क में 2023 में आई थी, जब वह पाकिस्तान जाने के लिए वीजा के लिए उच्चायोग गई थी।

दानिश उन राजनयिकों में शामिल थे जिन्हें भारत ने 13 मई को पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच निष्कासित कर दिया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे।

'ट्रैवल विद जो' नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाली ज्योति के इस प्लेटफॉर्म पर करीब 4 लाख सब्सक्राइबर हैं। सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान ज्योति ने बताया, "2023 में मैं पाकिस्तान जाने के लिए वीजा के बारे में पूछताछ करने के लिए दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग गई थी।"

33 वर्षीय ज्योति ने बताया कि पाकिस्तान की यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात दानिश के संपर्क अली हसन से हुई, जिसने उसके ठहरने और यात्रा की व्यवस्था की। सूत्रों ने बताया कि ज्योति ने यह भी खुलासा किया कि अली हसन ने उसे दो व्यक्तियों से मिलवाया, जिनके बारे में माना जाता है कि वे पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी शाकिर और राणा शाहबाज हैं।

ज्योति ने कथित तौर पर पूछताछ करने वालों को बताया कि उसने शक से बचने के लिए अपने फोन पर शाकिर का नंबर 'जट राधवा' के नाम से सेव कर रखा था।

भारत लौटने के बाद, उसने व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम जैसे एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों से संपर्क बनाए रखा।