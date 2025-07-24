आनंद राठी ने केबल कंपनी के शेयर को दिया खरीदने की सलाह, शेयर में दिखेगी 25% की तेजी

पिछले कुछ सालों में शेयर बाजार में कई कंपनियों ने शानदार रिटर्न दिए हैं, लेकिन एक कंपनी जिसने 5 साल में करीब 1000% रिटर्न दिया है। अब एक बार ये शेयर निवेशकों को मुनाफा दिला सकती है। हम KEI Industries की बात कर रहे हैं। यह कंपनी केबल और वायर बनाती है और भारत ही नहीं, विदेशों में भी अपना सामान बेचती है।

आज कंपनी के शेयर 1.68 फीसदी गिरकर ₹3,903.50 प्रति शेयर पर बंद हो गए हैं।

ब्रोकरेज हाउस की खरीदने की सलाह

ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी ने इस कंपनी के शेयर पर "खरीदने" (Buy Call) की सलाह दी है।ब्रोकरेद ने कहा कि यह कंपनी आने वाले समय में बहुत अच्छे स्तर तक जा सकती है। फर्म ने शेयर का टारगेट प्राइस 4827 रुपये रखा है, जबकि अभी यह 3897 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। यानी इसमें करीब 25% तक की तेजी की गुंजाइश है।

आनंद राठी की रिपोर्ट के अनुसार देश में डेटा सेंटर, सोलर और एयर रिन्यूएबल एनर्जी, बिजली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन, पंप स्टोरेज और हाईवे टनल जैसे सेक्टर्स में बड़ी मांग है। यही मांग इस कंपनी की ग्रोथ को आगे बढ़ा सकती है।

कैसा रहा तिमाही नतीजा

इस कंपनी ने मई 2025 में अपनी चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए थे। कंपनी का मुनाफा पिछले साल की तुलना में 34% बढ़कर 227 करोड़ रुपये हो गया। रेवेन्यू में भी 25% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका मतलब है कि कंपनी की बिक्री और कमाई दोनों मजबूत हो रही हैं।

कैसा रहा शेयर का परफॉर्मेंस

कंपनी के शेयर बीते 6 महीने में करीब 8 फीसदी गिरे हैं। वहीं, 2025 में अभी तक स्टॉक में 12 फीसदी की गिरावट आई है। एक साल में इस शेयर ने 6 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि, लॉन्ग टर्म में शेयर ने शानदार रिटर्न दिया है। पांच साल में स्टॉक ने 972 फीसदी का रिटर्न दिया है।