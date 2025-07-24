Olectra Greentech Share Price: ईवी ऑटो मेकर ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक (Olectra Greentech Ltd) के शेयरों में गुरुवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। कंपनी का शेयर आज एनएसई पर 16.78% या 222.70 रुपये चढ़कर 1,550 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 15.65% या 207.75 रुपये की तेजी के साथ 1535.30 रुपये पर बंद हुआ।

बीएसई पर स्टॉक आज 1332.20 रुपये पर खुला था जो अपने इंट्राडे हाई 1590 रुपये को टच किया था। स्टॉक में तेजी के पीछे कारण हेवी ट्रेडिंग वॉल्यूम था। बीएसई के डेटा के मुताबिक दोपर 3:27 बजे तक आज कंपनी के 18,17,838 (18.17 लाख) इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। कंपनी का मार्केट कैप आज 12,601.86 करोड़ रुपये रहा।

क्या अभी और ऊपर जाएगा शेयर?

Bonanza के तकनीकी विश्लेषक ड्रमिल विठलानी ने बताया कि Olectra Greentech ने डेली चार्ट पर एक एसेन्डिंग ट्रायएंगल पैटर्न से मजबूत ब्रेकआउट दिखाया है, जो हाल के महीनों का सबसे बड़ा वॉल्यूम रहा। यह क्लासिक बुलिश सेटअप ₹1,550-1,600 तक का टारगेट दर्शाता है। एक्सपर्ट ने कहा कि स्टॉप लॉस ₹1,410 पर रखें।

हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एआर रामचंद्रन के अनुसार शेयर ओवरबॉट जोन में है और अगला रेसिस्टेंस ₹1,513 पर है। एक्सपर्ट ने निवेशकों को प्रॉफिट बुक करने की राय दी है और कहा कि ₹1,338 के नीचे क्लोजिंग गिरावट का संकेत दे सकती है, जिससे शेयर ₹1,120 तक जा सकता है।

Anand Rathi के जिगर एस पटेल ने कहा कि स्टॉक के लिए सपोर्ट ₹1,350 और रेसिस्टेंस ₹1,515 पर है। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग रेंज ₹1,350-₹1,515 रह सकती है।

Olectra का शेयर अपने 5-दिन से लेकर 200-दिन तक सभी साधारण मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 14-दिन का RSI 82.20 पर है, जो ओवरबॉट ज़ोन में आता है। P/E रेशियो 88.09 और P/B रेशियो 12.48 है। EPS ₹17 है, जबकि RoE 14.17% है। एक साल का बीटा 1.4 होने से वोलैटिलिटी भी ऊंची मानी जा रही है।

Megha Engineering & Infrastructures Ltd (MEIL) की सब्सिडियरी Olectra भारत में इलेक्ट्रिक बसों की प्रमुख निर्माता है और पावर ट्रांसमिशन के लिए सिलिकॉन रबर इंसुलेटर्स का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। जून 2025 तक प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 50.02% थी।