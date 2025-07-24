7 साल के बाद एक बार फिर से बोनस शेयर देने जा रही है ये प्राइवेट बैंक! Record Date तय, Q1 FY26 में 14% बढ़ा प्रॉफिट
आज बैंक ने अपने Q1 FY26 के वित्तीय रिजल्ट को जारी करते हुए बोनस शेयर का ऐलान किया है साथ ही साथ बैंक ने बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट भी तय कर दिया है।
Karur Vysya Bank Bonus Share : निजी क्षेत्र के बैंक करूर वैश्य बैंक (Karur Vysya Bank) ने आज बाजार बंद होने के बाद बोनस शेयर का ऐलान किया है। बैंक ने सात साल के बाद यह बोनस देने जा रही है। पिछली बार साल 2018 में बैंक ने बोनस शेयर दिया था।
आज बैंक ने अपने Q1 FY26 के वित्तीय रिजल्ट को जारी करते हुए बोनस शेयर का ऐलान किया है साथ ही साथ बैंक ने बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट भी तय कर दिया है।
Karur Vysya Bank Bonus Share
बैंक ने 1:5 के रेश्यो में बोनस जारी करने का ऐलान किया है। इसका मतलब बैंक प्रत्येक 5 मौजूदा शेयर के बदले 1 इक्विटी शेयर बोनस के रूप में देगी।
Karur Vysya Bank Bonus Share Record Date
बैंक ने अपने फाइलिंग में बताया कि बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट 26 अगस्त 2025 है।
Karur Vysya Bank Bonus Share History
बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक बैंक ने इससे पहले अगस्त 2018 में 1:10 के रेश्यो में, सितंबर 2010 में 2:5 के रेश्यो में और अक्टूबर 2002 में 1:1 के रेश्यो में बोनस जारी किया था।
Karur Vysya Bank Q1 FY26 Results
Q1 FY26 में बैंक का नेट प्रॉफिट साल-दर-साल 14% बढ़कर ₹521.45 करोड़ हो गया। नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) 5% बढ़कर ₹1,079 करोड़ रही, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8% बढ़कर ₹805.50 करोड़ दर्ज किया गया।
बैंक के एसेट क्वलिटी में भी अच्छा सुधार हुआ है। नेट NPA ₹170 करोड़ रहा, जो पिछले साल की तुलना में 42% से अधिक की गिरावट है। नेट NPA रेशियो घटकर सिर्फ 0.19% पर आ गया है।
Karur Vysya Bank Share Price
आज बैंक का शेयर बीएसई पर 0.09% या 0.25 रुपये गिरकर 270.75 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.53% या 1.45 रुपये गिरकर 269.85 रुपये पर रहा।