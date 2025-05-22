Swiggy की नई ‘Drops’ फीचर, घर बैठे मंगवाएं इंडिया के टॉप शेफ्स की डिश

scorecardresearch
Swiggy ने हाल ही में नया फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर का नाम ‘Drops’ है। इस फीचर के जरिये अब यूजर आसानी से फेमस सेफ के डिश को घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 22, 2025 13:33 IST
Swiggy Drop Feature

आजकल घर बैठे खाना मंगवाना बहुत आसान हो गया है। खासकर जब बात हो Swiggy जैसी बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी की। अब Swiggy ने एक नया और खास फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम ‘Drops’ है। इस फीचर के जरिए यूजर अब इंडिया के टॉप शेफ्स के बनाए हुए लग्जरी और लिमिटेड एडिशन वाले खास डिश को अपने घर पर बैठकर ऑर्डर कर सकते हैं।

यह ‘Drops’ फीचर पहले कभी नहीं किसी फूड डिलीवरी कंपनी ने नहीं दिया है। इस फीचर में यूजर को खास और महंगे डिश के ऑप्शन मिलेंगे। इस डिश को सिर्फ कुछ खास समय के लिए ऑर्डर किया जा सकता है। इसमें पसंदीदा डिश के लिए पहले से बुकिंग करनी पड़ती है, ताकि उस डिश को कोई मिस न कर सकें।

‘Drops’ फीचर कैसे काम करता है?

यूजर Swiggy ऐप पर ‘Drops’ सेक्शन में जाकर आप इन खास डिशेज को देख सकते हैं। इस फीचर में Le15 Patisserie, Smash Guys, Aubree, Louis Burger जैसे इंडिया के मशहूर रेस्टोरेंट्स और शेफ्स के डिशेज मौजूद होंगे।

इसमें खाने की लिमिटेड ऑप्शन होती है, इसलिए ऑर्डर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पूरे होते हैं। जब मांग ज्यादा होती है तो Swiggy यूजर को वेटिंग लिस्ट में शामिल कर सकता है। जैसे ही डिश एवेलेबल होती है यूजर को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा ताकि वह फटाफट ऑर्डर करें।

Smash Guys के को-फाउंडर AB Gupta ने बताया कि ‘Drops’ फीचर को लॉन्च करने पर लोगों का रिस्पांस बहुत ही जबरदस्त रहा। पहले 10 मिनट में ही 100 से ज्यादा ऑर्डर आ गए थे। उन्होंने कहा कि यह फीचर सिर्फ खाना ऑर्डर करने का तरीका नहीं, बल्कि एक नया एक्सपीरियंस है। इससे ग्राहक अपने पसंदीदा शेफ्स और रेस्टोरेंट्स के साथ जुड़ते हैं।

Swiggy की बाकी सर्विस

Swiggy सिर्फ फूड डिलीवरी तक लिमिटिड नहीं है। यूजर Swiggy Instamart से घर बैठे अपनी रोजमर्रा की ग्रोसरी और जरूरत की चीजें मंगवा सकते हैं। वहीं,Swiggy Genie एक पर्सनल कूरियर सर्विस है। यहां यूजर सिटी के अंदर जरूरी पैकेज या गिफ्ट्स भिजवा सकते हैं।

इसके अलावा Swiggy Dineout से रेस्टोरेंट में आसानी से टेबल बुक किया जा सकता हैं। इसमें यूजर रेस्टोरेंट के मेनू भी देख सकते हैं। Swiggy Minis की मदद से लोकल छोटे ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स सीधे ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं।

Priyanka Kumari
May 22, 2025