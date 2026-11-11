Top 5 Stories: रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत का 3 पॉइंट प्लान, मदर डेयरी का दूध महंगा, महंगाई बढ़ने का खतरा समेत पढ़ें 5 बड़ी खबरें

1. रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए भारत ने पेश किया 3 पॉइंट प्लान! जानिए पीएम मोदी की क्या है तैयारी

रूस और यूक्रेन के बीच करीब चार साल से जारी युद्ध को लेकर भारत ने बड़ा कदम उठाया है। पीएम मोदी की शांति की कोशिशों के बीच भारत ने दोनों देशों के सामने 3 पॉइंट का प्लान रखा है। आखिर इस प्लान में क्या है और भारत के लिए यह इतना जरूरी क्यों है?

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2.Mother Dairy Milk Price Hike: मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम! 12 नवंबर से ₹4 तक महंगा होगा दूध

दिल्ली-एनसीआर में दूध खरीदने वाले लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। मदर डेयरी ने अलग-अलग तरह के दूध की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है। नई दरें 12 नवंबर से लागू होंगी। आखिर किस दूध की कीमत सबसे ज्यादा बढ़ी है और अब कितना पैसा देना होगा? जानिए पूरी

3. Inflation Alert: महंगाई पहुंच सकती है 2 साल के हाई पर! खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी

देश में महंगाई एक बार फिर आम आदमी का बजट बिगाड़ सकती है। खाने-पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों और कमजोर मानसून ने चिंता बढ़ा दी है। एक्सपर्ट्स के नए अनुमान ने RBI की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। क्या आने वाले दिनों में लोन की EMI बढ़ेगी? जानिए पूरी रिपोर्ट।

4. GDP Growth: दुनिया की चुनौतियों के बीच भारत की रफ्तार रहेगी तेज! SBI ने जताया 7.8% ग्रोथ का अनुमान

भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर SBI Research की नई रिपोर्ट में बड़ा अनुमान सामने आया है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में GDP ग्रोथ RBI के अनुमान से ज्यादा रह सकती है। रिपोर्ट में उद्योग, सर्विस सेक्टर और कंपनियों के मुनाफे से मजबूत संकेत मिले हैं। हालांकि, खेती और बढ़ती लागत को लेकर कुछ चिंताएं भी सामने आई हैं।

5.Vande Bharat Express: 9 घंटे का सफर अब 7 घंटे में होगा पूरा! 13 नवंबर से इस रूट पर दौड़ सकती है वंदे भारत

वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. भारतीय रेलवे एक और नए रूट पर तेज और आरामदायक ट्रेन सेवा शुरू करने की तैयारी में है. ट्रायल में शानदार नतीजे मिले हैं और यात्रियों का काफी समय बच सकता है. जानिए कब शुरू होगी ट्रेन और कहां-कहां रुकेगी.