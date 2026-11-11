Inflation Alert: महंगाई पहुंच सकती है 2 साल के हाई पर! खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी

देश में महंगाई एक बार फिर आम लोगों की जेब पर भारी पड़ सकती है। खाने-पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा के सामान तक की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब दिखने लगा है। कम बारिश और महंगे कच्चे माल ने भी चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल है कि महंगाई कितनी बढ़ सकती है, RBI क्या कदम उठाएगा और देश की इकोनॉमी पर इसका कितना असर पड़ेगा?

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2 साल के हाई पर पहुंच सकती है महंगाई

देश में अक्टूबर की रिटेल महंगाई दर 6% तक पहुंच सकती है। Informist के 12 इकोनॉमिस्ट के पोल में यह अनुमान लगाया गया है। सितंबर में महंगाई 5.54% थी। Bloomberg Economics ने अक्टूबर में 6.1% और Nirmal Bang ने 6% महंगाई का अनुमान दिया है। अगर ऐसा हुआ तो यह अक्टूबर 2024 के बाद सबसे ज्यादा महंगाई होगी। RBI की ऊपरी लिमिट भी 6% है। सरकार 12 नवंबर को आधिकारिक CPI डेटा जारी करेगी।

खाने-पीने की चीजों ने बढ़ाई चिंता

महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह खाने-पीने की चीजें हैं। India Ratings ने फूड इन्फ्लेशन 9.1% रहने का अनुमान लगाया है। Bloomberg के मुताबिक यह सितंबर के 7.4% से बढ़कर 8.8% हो सकता है। Nirmal Bang ने इसके 7.7% से बढ़कर 8.7% होने की आशंका जताई है। कम बारिश से अनाज, दाल और खाने के तेल महंगे हुए हैं। चारे की बढ़ती कीमतों से दूध, अंडे और मीट पर भी दबाव है।

बाकी सामान भी हो सकता है महंगा

खाने और फ्यूल को छोड़कर बाकी चीजों की महंगाई यानी कोर इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है। Bloomberg ने इसके 4.3% से बढ़कर 4.5% और Nirmal Bang ने 4.6% से 4.7% होने का अनुमान दिया है। वहीं होलसेल महंगाई 11.4% से बढ़कर 12.35% पहुंच सकती है।

क्या RBI बढ़ाएगा ब्याज दरें?

बढ़ती महंगाई के बीच RBI पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बन सकता है। Bloomberg को दिसंबर और फरवरी में रेट हाइक की उम्मीद है। Nirmal Bang ने अगली दो बैठकों में कुल 50 बेसिस पॉइंट और BofA Securities ने अगले 6-9 महीनों में 75 बेसिस पॉइंट बढ़ोतरी का अनुमान दिया है। हालांकि Nirmal Bang को FY28 में महंगाई 4.5-5% रहने की उम्मीद है।

महंगाई के बावजूद GDP में मजबूती

BofA Securities ने दूसरी तिमाही FY27 में GDP ग्रोथ का अनुमान 7.2% से बढ़ाकर 7.7% किया है। GVA ग्रोथ 8.1% रह सकती है। FY27 में GDP ग्रोथ 7.4% और FY28 में 7.5% रहने का अनुमान है।

SBI Research ने 54 इंडिकेटर्स के आधार पर दूसरी तिमाही में GDP ग्रोथ 7.8% रहने का अनुमान दिया है, जबकि RBI का अनुमान 7.2% है। GVA ग्रोथ 8-8.2% और नॉमिनल GDP ग्रोथ 11-11.5% रह सकती है।

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इंडस्ट्री मजबूत, खेती पर खतरा

मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 8.1%, IIP ग्रोथ 7.3% और बैंक क्रेडिट ग्रोथ करीब 20% रहने का अनुमान है। ऑटो बिक्री, बिजली की मांग और माल ढुलाई में भी मजबूती है। करीब 2,300 लिस्टेड नॉन-BFSI कंपनियों का EBITDA 35% और नेट प्रॉफिट 33% बढ़ा है।

हालांकि El Niño के कारण खरीफ और रबी की फसलों में 38.6 मिलियन टन उत्पादन नुकसान की आशंका है। Nirmal Bang ने FY27 की GDP ग्रोथ 7.3%, इंडस्ट्री ग्रोथ 7.9%, सर्विसेज 8.4% और खेती की ग्रोथ 3.2% रहने का अनुमान दिया है। महंगा क्रूड ऑयल और कमजोर मानसून आगे बड़ी चुनौती बन सकते हैं।