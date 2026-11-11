किसानों को 20-22% की जगह 7-8% ब्याज पर मिलेगा लोन? नई तकनीक से बदल सकता है खेती के कर्ज का तरीका

किसानों को खेती के लिए कर्ज लेने और अपनी फसल का सही दाम पाने में अक्सर कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब नई तकनीक से इन परेशानियों को कम करने की कोशिश की जा रही है। भारत एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव 2026 में स्टार एग्रीबाजार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के चीफ बिजनेस ऑफिसर अतुल छुरा ने बताया कि डिजिटल तकनीक किसानों को सस्ता लोन दिलाने और बेहतर कमाई करने में कैसे मदद कर सकती है।

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फसल बेचने की जल्दबाजी नहीं, गोदाम में रखकर मिलेगा लोन

11 नवंबर को 'खेत, कमाई और कर्ज' विषय पर आयोजित चर्चा में अतुल छुरा ने बताया कि किसान फसल कटने के तुरंत बाद मंडी में बेचने के बजाय उसे स्टार एग्री के गोदाम में जमा कर सकते हैं।

कंपनी फसल के सुरक्षित भंडारण की जिम्मेदारी लेती है और किसान को गोदाम की रसीद देती है। इस रसीद के आधार पर बैंक से लोन लिया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि रसीद जारी करने, केवाईसी पूरी करने और लोन की रकम जारी करने तक की प्रक्रिया अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से सिर्फ 24 घंटे में पूरी हो सकती है।

बाद में किसान बेहतर कीमत मिलने पर फसल बेच सकते हैं। बिक्री से पहले बैंक का कर्ज चुकाया जाता है और बची रकम किसान को मिल जाती है।

CIBIL स्कोर की तरह किसानों का बनेगा फार्म स्कोर?

अतुल छुरा ने कहा कि जिस तरह बैंक आम लोगों को लोन देने से पहले उनका CIBIL स्कोर देखते हैं, उसी तरह किसानों के लिए भी 'फार्म स्कोर' होना चाहिए।

इसमें किसान का खेती का अनुभव, जमीन, फसल का उत्पादन, खेती की लागत और संभावित कमाई जैसी जानकारियां शामिल हो सकती हैं।

इससे बैंक किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के अलावा भी खेती की वास्तविक जरूरतों के आधार पर लोन दे सकेंगे।

AgriStack से कैसे आसान होगा किसानों का काम?

छुरा के मुताबिक, सरकार की AgriStack पहल किसानों को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ने में मदद कर सकती है।

इसमें तीन अहम पहचान शामिल हैं। पहली किसान की पहचान यानी Farmer ID, दूसरी खेत की पहचान यानी Farm ID और तीसरी फसल की पहचान यानी Crop ID।

इन जानकारियों की मदद से बैंक पता लगा सकेंगे कि किसान के पास कितनी जमीन है, वह कौन सी फसल उगा रहा है और उससे कितनी कमाई होने की उम्मीद है।

इससे भविष्य में मोबाइल के जरिए लोन लेना आसान हो सकता है।

20-22% से घटकर 7-8% हो सकता है ब्याज?

अतुल छुरा ने बताया कि कई किसान बाजार से 20 से 22 फीसदी ब्याज पर कर्ज लेते हैं।

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उनके मुताबिक, नई डिजिटल तकनीक का मकसद किसानों को सिर्फ 7 से 8 फीसदी ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराना है। हालांकि, यह भविष्य का लक्ष्य है, सभी किसानों के लिए लागू हो चुकी कोई नई लोन योजना नहीं।

छुरा ने उम्मीद जताई कि AgriStack और डिजिटल सेवाओं के विस्तार से आने वाले वर्षों में किसानों को सस्ता और आसानी से कर्ज मिल सकेगा।