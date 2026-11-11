Diwali पर हवाई सफर को लगा झटका! कोरोना के बाद पहली बार एयरलाइंस ने घटाईं उड़ानें, महंगे टिकट से यात्री परेशान

Diwali Flights 2026: दिवाली का त्योहार आते ही ट्रेन और फ्लाइट की टिकटों की मांग बढ़ जाती है। लोग अपने घर जाने या परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए पहले से बुकिंग कराते हैं। लेकिन इस बार दिवाली के दौरान एविएशन सेक्टर में कुछ अलग ही तस्वीर देखने को मिली। आखिर एयरलाइंस को उड़ानें क्यों घटानी पड़ीं और इसका यात्रियों की जेब पर कितना असर पड़ा? आइए समझते हैं।

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कोरोना के बाद पहली बार 6% कम हुईं उड़ानें

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में एयरलाइंस ने दिवाली के पीक ट्रैवल सीजन में पिछले साल के मुकाबले कम उड़ानें शेड्यूल कीं। एविएशन एनालिटिक्स फर्म Cirium के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर और नवंबर में एयरलाइंस ने करीब 6% कम फ्लाइट्स शेड्यूल कीं।

यह 2020 के बाद पहली बार है जब सालाना आधार पर उड़ानों की संख्या में गिरावट आई है। कोरोना महामारी के दौरान 2020 में यात्रियों की मांग अचानक घटने से एयरलाइंस ने करीब 45% उड़ानें कम कर दी थीं।

फ्लाइट्स घटीं तो महंगे हो गए टिकट

उड़ानों की संख्या घटने का सीधा असर हवाई किराए पर देखने को मिला। सितंबर में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या पहले ही 6.5% गिर चुकी थी।

वहीं, दिवाली के दौरान कुछ रूट्स पर टिकट इतने महंगे हो गए कि एक तरफ का किराया पिछले साल के आने-जाने के टिकट के बराबर पहुंच गया। इससे आम लोगों के लिए हवाई सफर करना और महंगा हो गया।

एयरलाइंस की लागत क्यों बढ़ रही है?

भारतीय एयरलाइंस इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रही हैं। सबसे बड़ी परेशानी महंगा एविएशन फ्यूल और कमजोर रुपया है।इसके अलावा एयरस्पेस पर लगी पाबंदियों के कारण इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लंबे रास्तों से उड़ान भरनी पड़ रही है। इससे फ्यूल की खपत और ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ रही है। इन बढ़ते खर्चों के बीच एयरलाइंस के लिए सस्ती टिकट उपलब्ध कराना मुश्किल हो रहा है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

IndiGo को ₹1,880 करोड़ का घाटा

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo भी इस दबाव से नहीं बच पाई। सितंबर में खत्म हुई तिमाही के दौरान कंपनी ने अपनी कैपेसिटी 1% घटाई, जबकि यात्रियों की संख्या में 4.5% की गिरावट आई।

इस दौरान प्रति यात्री कमाई से जुड़े पैसेंजर यील्ड में 34% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। इसके बावजूद कंपनी को ₹1,880 करोड़ का घाटा हुआ। इसकी बड़ी वजह फ्यूल बिल में 67% की बढ़ोतरी रही।

यात्रियों पर बढ़ रहा महंगे सफर का बोझ

पिछले महीने अर्निंग्स कॉल में IndiGo के CEO विली वॉल्श ने कहा था कि यात्रियों की मांग अब भी काफी हद तक बनी हुई है। हालांकि, उन्होंने माना कि टिकट सस्ते रखने और कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाए रखने के बीच संतुलन बनाना चुनौती है।

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एयरलाइंस का कहना है कि हवाई सफर की मांग अभी भी मजबूत है, लेकिन बढ़ते खर्च और कम उड़ानों का बोझ आखिरकार यात्रियों की जेब पर पड़ रहा है।